Ryanair vähendab Tallinnast lende 40% võrra

08.10.25, 09:00

Kodulehe tegemine on paljudele tundunud keerulise ja ajamahuka projektina. Veel hiljuti käis see nii, et palgata tuli veebidisainer, kes rääkis justkui arusaamatus haldjakeeles, esitas seejärel uhke arve, kuid lõpptulemus polnud ikkagi päris see, mis vaja. Õnneks on need ajad tänaseks lõplikult möödas ning oma veebilehe saab luua igaüks ise disainerit, arendajat või tehnilist tuge omamata.