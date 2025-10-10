Eesti Pank hoiatab ärikinnisvaras kuhjuvate riskide eest

Eesti üks suuremaid kinnisvaraarendajaid Everaus Kinnisvara AS alustas 8. oktoobril ettevõtte võlakirjaprogrammi teise seeria avaliku pakkumisega. Pakkumise koguväärtus on kuni 3 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja võlakirjade lunastustähtpäev on 22. oktoober 2028. Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 10% aastas ning intressimaksed on kvartaalsed. Märkimisperiood lõppeb 17. oktoobril.
Ärikeskkonnas, kus kulud kasvavad ja ostujõud on surve all, peab iga ettevõtja otsima viise teha oma tooted ja teenused kliendile kättesaadavamaks. Kuidas seda teha? Placet Järelmaks pakub erakordset lahendust: igal e-poel on nüüd võimalik pakkuda oma klientidele võimalust tasuda kauba või teenuse eest kuni kuue kuu jooksul ja seda täiesti 0% lisakuluga!