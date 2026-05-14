Raadiokava: Reformierakonna sisepinged ja AirBalticu kahjum

Reede hommikul avaldab statistikaamet esimese kvartali tööturu näitajad. Küsime statistikaameti analüütikult Tea Vassiljevalt, mis teda värsketes numbrites kõige enam üllatas ning millised muutused on Eesti tööturul toimunud.

AI praktikute aastakonverentsil kõneldi tehisaru tähtsusest ja võimalustest, mida Eesti ettevõtted veel liiga tagasihoidlkult kasutavad. Äripäeva toimetaja Laura Saks teeb kokkuvõtte konverentsil peetud ettekannetest ja soovitustest. Linda Eensaar aitab aga nädalavahetusel toimuvate kultuurisündmuste seast leida üles kõige põnevamad ja selgitab, miks just neid tasub külastada.

Hommikuprogrammi juhib Aivar Hundimägi ja uudiseid toimetab Stiine Reintam.

11.00 – 12.00 “Äripäev eetris”

Äripäeva suure loo valguses arutlevad ajakirjanikud Karmen Laur, Kristjan Pruul ja Indrek Lepik, mis toimub pühapäevase üldkogu eel Reformierakonnas.

Saates tuleb juttu ka üha süvenevast hirmust, et kõiki kuulatakse pealt, samuti USA ja Hiina riigipea tippkohtumisest. Kõlavad nädala võitja ja kaotaja ning puutumata ei jää ka küsimus sellest, kas ajakirjanike õpetamine ongi äkki rohkem kutsekoolide pärusmaa.

13.00 – 14.00 “Läbilöök”

Külla tuleb arhitekt ja ettevõtja Mihkel Tüür, kelle tehtud tööde hulka kuuluvad näiteks korterelamud Rotermanni kvartalis või Tallinna südalinnas asuv Aia tänava linnamaja. Teeme juttu Tallinna linnaruumist, välismaal õppimisest, ettevõtluse ning loomingu sümbioosist ja kaosel põhinevast töökorraldusest.