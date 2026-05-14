Raadiokava: Reformierakonna sisepinged ja AirBalticu kahjum

Reformierakonnas kasvab rahulolematus esimehe Kristen Michaliga ning oodakse, milliste ideedega astub peaminister üles pühapäeval toimuval erakonna üldkogul. Sellest räägime nii reedeses hommikuprogrammis kui ka nädalat kokku võtvas saates “Äripäev eetris”.
- Pühapäevase Reformierakonna üldkogu eel tuleb reedel juttu nii peaminister Kristen Michalist kui erakonna siseelust.
06.45 – 9.45 “Hommikuprogramm”
Peaministripartei sisepingetest ja esimehe vahetuse võimalikkusest räägime reedel Äripäeva raadio hommikuprogrammis ajakirjank Karmen Lauriga, kes on viimastel nädalatel intervjueerinud arvukalt reformierakondlasi.
AirBaltic teenis esimeses kvartalis 70 miljonit eurot kahjumit
, mida on 139 protsenti rohkem kui möödunud aastal. Eesti jaoks olulisem lennufirma on alustanud suvise lennuplaani kärpimist. Arutleme lennunduseksprt Sven Kukemelk
iga, kui valusalt võib AirBalticu kahjum lüüa eestlasi ning milliseid muutusi tuleks ettevõttel teha, et keerulised ajad elada üle?
Reede hommikul avaldab statistikaamet esimese kvartali tööturu näitajad. Küsime statistikaameti analüütikult Tea Vassiljevalt, mis teda värsketes numbrites kõige enam üllatas ning millised muutused on Eesti tööturul toimunud.
AI praktikute aastakonverentsil kõneldi tehisaru tähtsusest ja võimalustest, mida Eesti ettevõtted veel liiga tagasihoidlkult kasutavad. Äripäeva toimetaja Laura Saks teeb kokkuvõtte konverentsil peetud ettekannetest ja soovitustest. Linda Eensaar aitab aga nädalavahetusel toimuvate kultuurisündmuste seast leida üles kõige põnevamad ja selgitab, miks just neid tasub külastada.
Hommikuprogrammi juhib Aivar Hundimägi ja uudiseid toimetab Stiine Reintam.
11.00 – 12.00 “Äripäev eetris”
Äripäeva suure loo valguses arutlevad ajakirjanikud Karmen Laur, Kristjan Pruul ja Indrek Lepik, mis toimub pühapäevase üldkogu eel Reformierakonnas.
Saates tuleb juttu ka üha süvenevast hirmust, et kõiki kuulatakse pealt, samuti USA ja Hiina riigipea tippkohtumisest. Kõlavad nädala võitja ja kaotaja ning puutumata ei jää ka küsimus sellest, kas ajakirjanike õpetamine ongi äkki rohkem kutsekoolide pärusmaa.
13.00 – 14.00 “Läbilöök”
Külla tuleb arhitekt ja ettevõtja Mihkel Tüür, kelle tehtud tööde hulka kuuluvad näiteks korterelamud Rotermanni kvartalis või Tallinna südalinnas asuv Aia tänava linnamaja. Teeme juttu Tallinna linnaruumist, välismaal õppimisest, ettevõtluse ning loomingu sümbioosist ja kaosel põhinevast töökorraldusest.
Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.
15.00 – 16.00 “Tervisetark”
Räägime ägedast müeloidsest leukeemiast – kiiresti arenevast halvaloomulisest vereloomehaigusest, mis on tänapäeval üha paremini ravitav.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogiakeskuse hematoloog-vanemarst Katrin Palk selgitab, kuidas haigus avaldub, millal pöörduda arsti poole ja millised on tänapäevased ravivõimalused. Saadet juhib Violetta Riidas.
