13.05.26, 22:34 Otsus tehtud. Föderaalreservi uueks juhiks saab Kevin Warsh USA senat kinnitas Kevin Warshi Föderaalreservi uueks juhiks, vahendas Reuters . Hääletus jagunes 54 : 45.

Fedi värske juht Kevin Warsh soovib viia keskpanga ja valitsuse koostöö uuele tasemele.

Warshi ametiaeg algab pingelisel ajal. Samal ajal kui president Donald Trump avaldab survet intressimäärade kiireks langetamiseks, on Iraani sõjast tingitud naftahindade ralli pühkinud turgudelt optimismi. Vastupidiselt Trumpi soovile on investorid hakanud nafta kallinemisest tingitud inflatsioonihirmu tõttu panustama hoopis intressimäärade tõstmisele. Praegu püsib baasintressimäär vahemikus 3,50%–3,75%.