Bigbank teenis käesoleva aasta suurima kuise kasumi

Ettevõte teenis aprillis 4,1 miljonit eurot, mida on aasta varasemast 36% enam. Nelja kuuga on pank teeninud puhaskasumiks 11,7 miljonit eurot, mida on aasta varasemaga võrreldes 10% vähem. Omakapitali tootlus oli aprillis 16,5%.
Bigbank lõpetab 31. mail Rootsi filiaali tegevuse ning sulgeb sealse kontori. Panga finantsjuhi sõnul ei tundunud üksnes Rootsi kroonides raha kaasamine selleks, et teha äri eurotsoonis, praeguses olukorras mõistlik.
Bigbank teenis 2025. aasta neljandas kvartalis 7,7 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 65% enam kui aasta varem samal ajal. Panga laenu- ja hoiusemaht kasvasid aasta lõpuks rekordilisele tasemele, teatas Bigbank börsile.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.