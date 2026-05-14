14.05.26, 16:05 Maaklerid panid paika eestlaste suvekodude hinnapiiri: otsitakse kuni 130 000 euroni Maakodudega ei flipita, toob saates “Ruutmeetrite taga” välja Domus Kinnisvara juhatuse liige Ingvar Allekand. Tema sõnul saab suvilaid otsivaid inimesi liigitada kolme gruppi.

Ingvar Allekand (vasakul) Äripäeva kinnisvarakonverentsil moderaatori, Aigar Vaigu küsimustele vastamas.

Foto: Raul Mee

“Teatud segment otsib Allekandi sõnul Eestis maamaju hinnaga umbes kuni 20 000 eurot,” sõnas ta. “Siis peab hoonet ka kapitaalselt ümber tegema ja parandama. Selline kuldsete kätega Eesti mees, kes teeb ja kus siis naine peenarde tegemise kõrvalt kamandab.”

Veel on tema sõnul inimesed, kes on valmis maamaja eest maksma 20 000 kuni 60 000 eurot. “Selle eest juba natuke nagu hoonet on, aga kui süvenema hakata, pead ka ikka kõik ümber tegema.”

Sealt edasi on kolmas grupp, kes otsivad maamaja alates 60 000 eurost ning sealt algab Allekandi sõnul tase, kus saab ostetud hoonet hakata peaaegu murevabalt kasutama. “Murevabalt selles mõttes, et ei pea muretsema, et näiteks katus kohe sisse kukub. Aga ütleksin murevabalt siiski jutumärkides, sest tavaliselt varem või hiljem avastad ikkagi, et on mingi vamm või mingi üllatus vana hoone sees peidus,” märgib Allekand siiski.

Tema sõnul asub ostjate valdav ülemine piir 130 000 euro juures.

Lisaks Ingvar Allekandile oli saates külas 1Partner Kinnisvara vanemmaakler Angela Virak, kes Allekandi hinnapiire kinnitas ning rääkis lisaks hinnaklassidele veel sellest, millised on hetkel hinnatuimate majade tüübid ja kus need asuvad.

Saates arutati veel, kas suvilate turg on praegu rohkem müüjate või ostjate dikteerida ning räägime ka maamajade üüriturust. Lisaks räägiti ka sellest, kas ja kuivõrd on levinud loodusesse lihtsalt tühja krundi hankimine ning mida sellisel juhul silmas peetakse.

Saates andsid osalised veel konkreetseid juhiseid, kuidas leida oma võimalustele vastav maamaja ning kommenteerisid ka eelmises “Ruutmeetrite taga” saates kõlanud väidet, et eestlased ostavad maamaju pigem Soome kui Eestisse.

Saatejuht on Lauri Leet.