Tagasi FINANTSUUDISED FOOKUSES

12.11.25, 12:00 Asjatundjad Eesti maksusüsteemist: naabrid ei maga Eesti maksusüsteem on konkurentsivõimeline, kuid ega meie naabrid ka ei maga, ütlesid maksunõustajad Äripäeva raadios.

Kaido Künnapas, Paavo Siimann ja Paul Künnap.

Foto: Andres Laanem

Saates “Finantsuudised fookuses” räägitakse Eesti maksusüsteemi konkurentsivõimest – kui atraktiivne on meie maksukeskkond võrreldes muu maailmaga ning kas see aitab kaasa investeeringute toomisele Eestisse või pigem vastupidi on üks põhjustest, miks osa finantskeskusi on siit lahkunud.

Saates analüüsitakse, milliseid maksumuudatusi ja -soodustusi on viimastel aastatel rakendanud ja plaanivad meie naaberriigid ning millist mõju need võivad avaldada Eesti ettevõtluskeskkonna konkurentsile.

Juttu tuleb ka praegusest segasest õiguskeskkonnast, mis puudutab nn OÜtamist ehk teenuse osutamist osaühingu kaudu. Selgitame, millistel juhtudel võivad väiksed ühemehefirmad sattuda maksukontrolli huviorbiiti ja mida ettevõtjad peaksid sellises olukorras silmas pidama.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Lisaks arutleme, mida ja kuidas võiks maksusüsteemi kaudu toetada, et kasvatada ühiskonna heaolu ja majanduse jätkusuutlikkust, ning millised trendid ja tulevikusuunad maksunduses on juba kujunemas.