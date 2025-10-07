Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi

Maksuamet esitab osaühingu kaudu vara müümise maksustamise kohta palju uduseid argumente. Ses küsimuses 2012. aastal tehtud kohtulahend on jätkuvalt oluline ning vajab hoolikamalt lugemist, kirjutab advokaadibüroo Sorainen partner ja TalTechi õiguse instituudi vanemlektor Kaido Künnapas.
Prestiižsete kinnisvaraprojektide arendaja, puitmööbli tootja ja tarnija LHM ettevõtete grupp emiteerib 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, mille vahendid eraldatakse laienemiseks Ameerika Ühendriikides ja Norras. Ettevõte juba alustas Ameerika turul oma esimese mägimaja projektiga, eesmärgiga korrata Skandinaavias saavutatud edu. Täna algas 3,5 miljoni euro väärtuses digitaalsete võlakirjade esimene jaotusetapp. See on esimene seda tüüpi emissioon Balti riikides.