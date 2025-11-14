Äripäev eetris: tegelik lahendus teatrite rahahädale pole veel kõlanud
Iga toetuse maksmine solgib turgu ennast, mistõttu oleks targem riigi poole tühja peopesa sirutamise kõrval kasutada ära seda, et jõukad tahavad enamasti jätta oma jälge kultuurilukku, kõlas saates “Äripäev eetris”.
Kokku 14 teatri hulgas jääb viis riigilt toetust taotlenud teatrit sellest ilmselt ilma, nende hulgas tänavu veel toetusele kvalifitseerunud Theatrum ja elektron.art.
Foto: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja/Scanpix
Saates arutati sel nädalal palju kõneainet pakkunud teatrite riigitoetuste kärpimise üle, mille tulemusel jääb järgmiseks aastaks tõenäoliselt toetuseta viis teatrit, kes taotlesid 14 teatri hulgas riigilt tegevustoetust. Ilmajääjate seas on ka tänavu veel toetust saanud Theatrum ja elektron.art. Samal ajal troonib toetusesaajate veel lõplikult lukku löömata edetabeli tipus munitsipaalteater Linnateater.
