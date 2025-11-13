13.11.25, 10:43 Korruptsiooniskandaal lammutab Ukraina valitsust Nelja miljardi grivnani ulatuv altkäemaksuskeem viis ametist mitu ministrit ja sundis põgenema presidendi äripartneri.

Volodõmõr Zelenskõi rõhutas, et korruptsioonile pole riigis kohta.

Ukraina korruptsioonivastased ametid NABU ja SAP teatasid nädala alguses, et on pooleteise aastaga kogunud tõendeid, mille põhjal kahtlustada juhtivaid ministreid skeemis, mille järgi läks tuumaenergiaettevõtte Enerhoatom hangetest iga kümnes grivna poliitikute taskusse. Ühtekokku hinnatakse skeemi ulatuseks eurodes 85 miljonit.