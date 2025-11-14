Eesti tööandjate keskliidu hinnangul on kliimaseaduse koostmine läbikukkunud, energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt lubab, et seadust koostatakse kõigiga arvestades ja läbi mõeldes.
- Energeetikaminister Andres Sutt
- Foto: Liis Treimann
Äripäeva raadio hommikuprogrammis pidasid kliimaseaduse üle debatti energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt
ning tööandjate keskliidu innovatsiooninõunik Kati Rostfeldt
.
“Me tegime aasta tagasi ettepaneku kliimaseaduse teekaartidega edasi minna, et eesmärkide selgust suuremaks saada. Meie hinnangul täna tulemust ei ole,” selgitas Rostfeldt, miks on tööandjate liidu jaoks kliimaseaduse menetlus läbikukkunud. Ta lisas, et kõikide osapoolte jaoks on seaduse koostamine võtnud meeletult aega, kuid see peab sündima kompromisside tulemusel.
Sutt tõdes, et saab tööandjate murest hästi aru. “Seda seadust on ühtemoodi vaja nii looduskaitse vaatest kui ettevõtluse vaatest, et kõigil oleks kindlustunne ja elukeskkond Eestis oleks parim, mis saab olla elamiseks,” rääkis minister.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Intervjuus kuuleb lähemalt, miks kliimaseaduse teekaartide koostamine on veninud ning mida positiivset saab menetlemisest välja tuua. Lisaks selgitatakse intervjuus, miks kliimaseadust vaja on, mis on teekaardid ja mida ettevõtjad peavad seaduse juures arvestama.
Debati viis läbi Polina Volkova.
Tööandjad kuulutavad kliimaseaduse läbikukkunuks. “Me oleme väga palju aega juba kulutanud”
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!