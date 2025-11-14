14.11.25, 13:11 Tööandjad kuulutavad kliimaseaduse läbikukkunuks. “Me oleme väga palju aega juba kulutanud” Eesti tööandjate keskliidu hinnangul on kliimaseaduse koostmine läbikukkunud, energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt lubab, et seadust koostatakse kõigiga arvestades ja läbi mõeldes.

Energeetikaminister Andres Sutt

“Me tegime aasta tagasi ettepaneku kliimaseaduse teekaartidega edasi minna, et eesmärkide selgust suuremaks saada. Meie hinnangul täna tulemust ei ole,” selgitas Rostfeldt, miks on tööandjate liidu jaoks kliimaseaduse menetlus läbikukkunud. Ta lisas, et kõikide osapoolte jaoks on seaduse koostamine võtnud meeletult aega, kuid see peab sündima kompromisside tulemusel.

Sutt tõdes, et saab tööandjate murest hästi aru. “Seda seadust on ühtemoodi vaja nii looduskaitse vaatest kui ettevõtluse vaatest, et kõigil oleks kindlustunne ja elukeskkond Eestis oleks parim, mis saab olla elamiseks,” rääkis minister.

Intervjuus kuuleb lähemalt, miks kliimaseaduse teekaartide koostamine on veninud ning mida positiivset saab menetlemisest välja tuua. Lisaks selgitatakse intervjuus, miks kliimaseadust vaja on, mis on teekaardid ja mida ettevõtjad peavad seaduse juures arvestama.

Debati viis läbi Polina Volkova.