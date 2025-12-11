Tagasi Süvenev kihistumine rikub Tallinna eluasemeturgu ja ohustab julgeolekut Hõre linnaruum, hoogne valglinnastumine ja süvenev segregatsioon rikuvad eluasemeturgu ning muutuvad julgeolekuohuks, nendivad Tallinna linnaarhitekt Andro Mänd, Reterra tegevjuht Reigo Randmets ja RASK partner ja vandeadvokaat Ramon Rask.

“Minu ülesanne on näha ette neid protsesse, mis tabavad meid kümne, kahekümne, kolmekümne aasta pärast,” sõnas Mänd ja osutas, et segregeerumise vaates on Tallinna elanikkonna arenguprotsess väga muret tekitav. Ta osutas ka rahvuselisele segregatsioonile, pealinnas kattuvad paraku rahvuslik ja varanduslik segregatsioon suurel määral. “Me loome tööriista Moskvale,” hoiatas ta. “See on ülihea võimalus kutsuda esile proteste, tuua rahutusi.”

Lisaks tõi ta probleemina esile noorte töötuse määra, mis on üle aegade kõrgeim ehk üle 20%. Mänd kinnitas, et võrreldes Helsingiga on Tallinnas probleemide üheks põhjuseks oluliselt suurem eraomandis oleva maa hulk.

Segregatsioon on tootevalikust tulenev paratamatus, millel on ajalooline tagapõhi, aga sellel ei saa lasta lihtsalt minna, märkis Rask.