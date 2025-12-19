Tagasi Indrek Lepik: Euroopa liidrite otsus saab hinde 4‒ Euroopa liidrite kohtumisel tehtud otsus anda Ukrainale laenuraha Euroopa Liidu eelarve tagatisel saab hindeks 4‒, ütles oma hinnangu Äripäeva välisuudiste vastutav toimetaja Indrek Lepik.

Indrek Lepik rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kuigi algselt oli plaan Ukraina abistamiseks rakendada Venemaa külmutatud varad, siis sellele vaatamata ei tulnud kokku vajalikku ühismeelt.

Niivõrd kõrge hinnangu andis Lepik seetõttu, et eurooplased leidsid vajaliku lahenduse Ukraina finantseerimiseks kiiresti, sest Ukrainal on praegu uut raha vaja hädasti. Tema hinnangul oli saadud lahendus parem kui näiteks otsuse tegematajätmine või edasilükkamine.

Lisaks arutles Indrek Lepik nädalavahetusel toimuva kohtumise üle Miamis, kus peaksid Ukraina võimalikku rahulepingut arutama USA ja Venemaa esindajad.