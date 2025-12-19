Indrek Lepik: Euroopa liidrite otsus saab hinde 4‒

Euroopa Liidu Ülemkogul pressikonverentsil panid käed kokku Euroopa Liidu nõukogu eesistujariigi Taani peaminister Mette Fredriksen (vasakult), Euroopa Ülemkogu eesistuja Antonio Costa ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.
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Indrek Lepik rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kuigi algselt oli plaan Ukraina abistamiseks rakendada Venemaa külmutatud varad, siis sellele vaatamata ei tulnud kokku vajalikku ühismeelt.
Niivõrd kõrge hinnangu andis Lepik seetõttu, et eurooplased leidsid vajaliku lahenduse Ukraina finantseerimiseks kiiresti, sest Ukrainal on praegu uut raha vaja hädasti. Tema hinnangul oli saadud lahendus parem kui näiteks otsuse tegematajätmine või edasilükkamine.
Lisaks arutles Indrek Lepik nädalavahetusel toimuva kohtumise üle Miamis, kus peaksid Ukraina võimalikku rahulepingut arutama USA ja Venemaa esindajad.