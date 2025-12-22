Tõnu Pekk Tuleva fondist: kolmandasse sambasse peaks laekuma veel 20 miljonit

LHV süüdistab Luminori pensionikogujate eksitamises ja neile kalli fondi pähemäärimises, mis käitub sisuliselt nagu odav indeksifond. Luminor eitab süüdistusi, kuid halvimal juhul maksavad 17 666 pensionikogujat teenuse eest, mida nad sisuliselt ei saa.