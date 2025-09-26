Viru-Nigula otsustas tuumajaamale maad müüa

Tuumajaama rajada plaaniv Fermia Energia esitas suve hakul Viru-Nigula vallale taotluse hoonestusõiguse seadmiseks vallale kuuluvale Madala kinnistule. Vallavanem märkis, et parim lahendus on hoopis võlaõigusleping.
Arendajad ja kohalikud omavalitsused on hädas avalike koosolekutega, kus kõik arendusprojektid pihuks ja põrmuks tulistatakse. Kuidas peaks kohalikku kogukonda õigesti kaasama, et hundid oleksid söönud ja lambad terved, küsime seekordses „Soraineni sageduse“ saates.
Miks ikkagi on nii, et kogukonnad ei taha kodu lähedale uusi projekte rajada lubada ja kuidas sellest ummikust välja saada, sellest räägivad saates värskes saates Energiatund Fermi Energia juht Kalev Kallemets, Enefit Greeni juht Aavo Kärmas ja Paldiskisse pump-hüdrojaama rajava Energiasalv Pakri juht Peep Siitam.
27. septembril aastal 2000 avas uksed Järve Selver, mis on siiani säilitanud oma positsiooni jaeketi lipulaevana. Kauplus on olnud esirinnas kõikide suuremate innovatsioonide käivitamisel – nii e-pood, erikampaaniad, Selveri Köögi tootmine kui ka nutikassad.