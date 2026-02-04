04.02.26, 12:30 Eksperdid: Eesti majanduse kasv sõltub õigetest oskustest, mitte odavast tööjõust Eesti majanduse järgmine kasvutsükkel ei sünni odavast tööjõust, vaid teadlikest oskustest ja nende targast rakendamisest, selgus arutelust, mis peeti majandusvisiooni konverentsil “Võidujooks tuleviku pärast”.

Vestlusring Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna majandusvisiooni konverentsil “Võidujooks tuleviku pärast“.

Foto: Mailis Vahenurm

Arutelus käsitleti Eesti tööturu võimalikke arenguid aastaks 2030, tootlikkuse ja oskuste vahelisi pingeid ning küsimust, kas probleem peitub oskuste puuduses, valede oskuste rohkusest või nende vales kasutuses. Fookuses on mikropädevused, mis loovad palgapreemiat, oskused, mis näivad CVs atraktiivsed, kuid ei too palgalisa, ning need, mille väärtus võib 3–5 aasta perspektiivis kiiresti kasvada. Lisaks arutati andme- ja digioskuste rolli, karjäärivalikuid ebakindlas majanduskeskkonnas ning seda, kuidas ettevõtete palgasüsteemid saavad tootlikkust senisest selgemalt toetada.

Vestlus salvestati Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna majandusvisiooni konverentsil “Võidujooks tuleviku pärast“ ja seda juhtis Paavo Siimann

