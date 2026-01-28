Tagasi TULEVIKUTEHNOLOOGIA

28.01.26, 10:57 Minister aitab miljonite eurodega uued ettevõtted üle surmaoru Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo käivitas teisipäeval koos teadusparkide ja ülikoolidega 12,6 miljoni euro suuruse programmi süvatehnoloogia ettevõtete arengu kiirendamiseks.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo näeb süvatehnoloogias suurt potentsiaali.

Foto: Andras Kralla

Eesmärk on ehitada nelja aastaga üles 37 rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist teadusmahukat ettevõtet.

“Teadlastel võib olla väga ägedaid ideid, aga tihti jääb puudu kas täiendavast finantsinvesteeringust või nõustamisest, kuidas ettevõtlusega alustada, kuidas see laboris valminud toode teha turukõlblikuks. See on see koht, kus me riigina, ühiskonnana tuleme appi,” rääkis Keldo Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“Aga pärast seda nii-öelda surmaoru ületamist peab ikkagi ettevõte ise hakkama saama ja näitama, et tal on olemas prototüüp või turukõlbulik toode, millele ta läheb kaasab eraraha,” lisas Keldo.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Intervjuus kirjeldas Keldo täpsemalt, kui palju ja milliseid ideid tahab riik programmiga toetada ja kuidas riik selle investeeringu tagasi teenib.

Küsis Janno Riispapp.