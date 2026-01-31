31.01.26, 10:30 Sigrid Kõiv: veel vähemalt 1000 päeva ettearvamatust Maailm on igal hommikul eilsest arusaamatum ja nii veel vähemalt 1000 päeva, aga majandus hakkab tänavu siiski elavnema ja taastuma, kirjutab Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

“Vähim, mida ettevõtja praegu teha saab, on igapäevane majandus- ja poliitikauudiste jälgimine,” leiab Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Aasta tagasi oli olukord maailma majanduses ebakindel, sõda Ukrainas käis ja iga uus hommik tõi kaasa uusi uudiseid peatselt kehtestatavatest tollitariifidest. Täna võib öelda, et muutusi pole: olukord nii majanduses kui julgeolekus on jätkuvalt ebakindel. Julgeolek on liitlassuhete murenemisega muutunud veel ebakindlamaks ning tollitariifidega ähvardamine on Donald Trumpi survevahendite seas aktiivses kasutuses, nagu näeme Gröönimaa ümber tekkinud pingetes.

Oleviku vormi „näeme“ kasutamine on teadlik, sest kuigi Trump teatas Davosis, et tariife ei tule, ei tohiks unustada õppetundi, mille tema teise ametiaja esimene veerand meile andnud on: meel Valges Majas võib muutuda üleöö.

Arusaamatum kui eile

Majanduse taastumine on jätkuvalt aeglane, kuid sellega on inimesed ja ettevõtted kohanemas. Majanduskeskkonda mõjutavasse poliitiliste otsuste langetamisse on Trump toonud täieliku ettearvamatuse ning selle laienemiseks erinevatesse piirkondadesse/riikidesse ja poliitilistesse jõududesse tuleb valmis olla.