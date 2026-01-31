Sigrid Kõiv: veel vähemalt 1000 päeva ettearvamatust

Maailm on igal hommikul eilsest arusaamatum ja nii veel vähemalt 1000 päeva, aga majandus hakkab tänavu siiski elavnema ja taastuma, kirjutab Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.
- “Vähim, mida ettevõtja praegu teha saab, on igapäevane majandus- ja poliitikauudiste jälgimine,” leiab Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.
- Foto: Raul Mee
Aasta tagasi oli olukord maailma majanduses ebakindel, sõda Ukrainas käis ja iga uus hommik tõi kaasa uusi uudiseid peatselt kehtestatavatest tollitariifidest. Täna võib öelda, et muutusi pole: olukord nii majanduses kui julgeolekus on jätkuvalt ebakindel. Julgeolek on liitlassuhete murenemisega muutunud veel ebakindlamaks ning tollitariifidega ähvardamine on Donald Trumpi survevahendite seas aktiivses kasutuses, nagu näeme Gröönimaa ümber tekkinud pingetes.
Oleviku vormi „näeme“ kasutamine on teadlik, sest kuigi Trump teatas Davosis, et tariife ei tule, ei tohiks unustada õppetundi, mille tema teise ametiaja esimene veerand meile andnud on: meel Valges Majas võib muutuda üleöö.
Äripäeva Infopangas ilmuvad lähiajal konkurentsiraportid kokku 27 erinevas sektoris
, mis esimest korda võtavad kokku ettevõtete 2025. aasta majandustulemused
kvartaalsete näitajate kaudu. Raportid leiab SIIT
.
Arusaamatum kui eile
Majanduse taastumine on jätkuvalt aeglane, kuid sellega on inimesed ja ettevõtted kohanemas. Majanduskeskkonda mõjutavasse poliitiliste otsuste langetamisse on Trump toonud täieliku ettearvamatuse ning selle laienemiseks erinevatesse piirkondadesse/riikidesse ja poliitilistesse jõududesse tuleb valmis olla.
Poliitilistes praktikates – nii neis, mida kasutavad parteid ja erakonnad siseriiklikult kui ka rahvusvahelistes suhetes – on üsna tavaline, et taktika, mis kellelgi toimib, leiab kiiresti järgijaid. Segaduse külvamine, traditsiooniliste liitlassuhete purustamine, ootuspäraste käitumisreeglite hülgamine ning ka lihtsalt valeväidete levitamine
pole Trumpi presidentuuri vääranud ja sääraste taktikate kasutamine leiab küllaldaselt järgijaid.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Infopanga konkurentsiraport peegeldab automaksu valusat mõju sõidukite müüjatele. Sektori koondkäive kukkus mullu 11% ning väiksemad automüüjad, kes rohkem kaotasid, on ahastuses.
Arvatakse, et poliitikut saab faktidega ümber veenda. See on naiivne.
Sageli arvatakse, et poliitikut saab ümber veenda heade argumentide, faktide ja uuringutega. See on naiivne, kirjutab Skia Consult konsultant Randel Länts.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.