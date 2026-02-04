04.02.26, 14:00 Robin Saluoks: süsinikukrediitide turg on jõudmas suurte muutuste lävele Põllumajandustehnoloogia ettevõtte eAgronom asutaja Robin Saluoks usub, et süsinikukrediitide turg on jõudmas suurte muutuste lävele, kus vabatahtlik süsinikuäri hakkab päästma Euroopa suurtööstust ja energiasektorit.

eAgronomi asutaja Robin Saluoks tasakaalus majanduse foorumil nimega Elevant toas.

Foto: Raul Mee

“Täna on vabatahtlik turg ja Euroopa Liidu kohustuslik kvoodisüsteem (ETS) eraldi, aga tulevikus peavad need mingis punktis kohtuma,“ märkis Saluoks saates "Ükssarvikute kasvulava".

Tema sõnul on praegune süsteem, kus põlevkivielektri või terasetööstuse emissioonide eest makstakse 80–100 eurot tonni kohta, ilma et see tekitaks reaalset süsiniku sidumist, pikas vaates Euroopa majandusele kurnav.

Saluoks joonistab saates välja mudeli, kus range kvaliteedikontrolliga põllumajanduslikud krediidid lubatakse osaliselt asendama kohustuslikke kvoote. See ei hoiaks mitte ainult raha Euroopa sees, vaid suunaks selle otse kohaliku toidujulgeoleku ja mulla tervise parandamisse.

Saates räägib Saluoks, kuidas ettevõte on kümne aastaga jõudnud olukorda, kus nende platvormil hallatakse juba ligi 2% kogu Euroopa põllumaast.

Saadet juhib Tarmo Virki.