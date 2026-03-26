Tagasi “Luubi all”: ajakirjanikud avaldasid nipid, mis avavad ka kõige tõrksama inimese suu Mis tegelikult juhtub enne seda, kui uuriv lugu jõuab lugejateni? Sel aastal pressipreemiate konkursil tunnustuse pälvinud Äripäeva ajakirjanikud avasid saates “Luubi all“ oma töö telgitaguseid. Loe AI kokkuvõtet Äripäeva ajakirjanikud, sealhulgas Linda Eensaar, Liis Treimann ja Karmen Laur, jagasid saates „Luubi all“ oma uuriva ajakirjanduse telgitaguseid. Ajakirjanike töö kombineerib detektiivitööd, psühholoogiat ja vahel ka jultumust. Karmen meenutas, kuidas ta ajas Riigikogu liiget Tanel Teini kommentaari saamiseks kuni vetsuni. Taktikate ja psühholoogiliste võtetega püütakse allikaid avama panna. Nende seas on ebamugavad pausid või nõrkuse mängimine, mis võimaldab paremat kontakti. Alustavate ajakirjanike peamine viga on allikaga liiga sõbralikuks muutumine, mis võib konflikti kajastamist raskendada.

Ajakirjaniku töö on segu detektiivitööst, psühholoogiast ja vahel ka puhtast jultumusest. Linda Eensaar, Liis Treimann, Marge Ugezene, Karmen Laur ja Polina Volkova rääkisid nii õnnestumistest kui ka sellest, mis neil hinge peale on jäänud.

Ideede jaht: jalutuskäikudest mustade nimekirjadeni

Hea loo idee võib tabada ajakirjanikku kõige ootamatumas kohas. Kui Linda eelistab selguse saamiseks jalutada, siis Karmen läheb trennisaali ja hoiab silma peal avalikel registritel. Polina aga kirjeldab oma peas olevat "automaatrežiimi", mis kogub pidevalt kilde ja infokilde ühte vaimsesse kausta.

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Loe lisaks Äripäeva ajakirjanikud pälvisid mitu pressipreemiat Loo kirjutamine: alusta tsitaadist Kui materjal on koos, algab võitlus tühja lehega. Kogenud ajakirjanike nõuanne on lihtne: kirjutamist saab õppida ainult kirjutades. Paljud alustavad loo punumist mitte algusest, vaid kõige tugevamast tsitaadist või hoopis lõpust, et fookus paika saaks. Oluline on hoida tekst selge ja arusaadav, nii et lugejal ei hakkaks igav. Vead, mis jäävad kripeldama Isegi kogenud tegijad teevad vigu. Üheks suurimaks eksimuseks peetakse allikaga liiga lähedaseks või sõbraks muutumist, mis muudab konflikti kajastamise võimatuks. Liis rõhutas, et allikaga tuleb hoida distantsi ja ei tohi sõbruneda. Linda sellel teemal nii kategooriline ei olnud ja pidas sõbralikku suhtlust oluliseks just selliste inimestega, kellel on vähene meediaga suhtlemise kogemus. Sageli kahetsetakse hetki, mil kannatus katkes ja allika jutule segati vahele uue küsimusega. Vaikimine ja pausid on ajakirjaniku üks hästi töötav tehnika. “Minul on suurim viga see, et ma hakkan valel hetkel rääkima... aga see oli just see vale hetk, millal juba pidi tulema see oluline info,“ lausus Polina.

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Pealkiri kui konks: eestlased ei mõista nalja

Hea pealkirja leidmine on igale ajakirjanikule piinarikas protsess ja tavaliselt sünnib hea pealkiri kolleegidega ideid põrgatades.

Linda märkis, et eestlastega on pealkirjade puhul keeruline, sest nad ei pruugi alati naljast aru saada. Siiski tasub pealkirjas kasutada vaimukust, sest see püüab tähelepanu nii nendelt, kes nalja mõistavad, kui ka nendelt, kes seda tõsiselt võtavad.

Äripäev as kasutatakse pealkirja otsimiseks ka AI abi, kellega erinevaid ideid vastastikku põrgatatakse.