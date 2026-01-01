"Luubi all" aasta kokkuvõte: õnnelikud juhused ja lood, mis ei ilmunud

"Luubi all“ saade võttis ette äris inetut mängu mängiva poliitiku, kuulujuttudega palistatud Lasnamäe ujula plaanid ning poliitikute õnnemängu veebikasiinodele maksu langetades, mis muudab rahapesuohud vaid suuremaks.
Rahvaaktsia Enefit Greeni börsilt taandumisega teenisid aktsionärid väidetavalt vahelt ja see tõi neile kaela kriminaalasja. Kõige ootamatum on skandaali juures, et selles on roll firma eksjuhil, leidis uuriv ajakirjanik Kristel Härma saates “Luubi all”.
Kui juunikuu keskel tuli avalikuks, et suurärimees Margus Linnamäe ostab koos väiksemate partneritega väga suure koguse metsa, siis juba poolteist kuud hiljem olid väikeosanikud, kellest kaks olid erametsaliidus juhtivatel kohtadel, oma osalustest ilma.
Äripäeva uurivad ajakirjanikud kirjeldasid raadiosaates “Luubi all”, kuidas ühe Lasnamäe kortermaja koridori põleng viis politseiuurijad infoni, mis aitas jõuda miljoneid eurosid välja petnud telefonikelmideni.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?