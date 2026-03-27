Tuleva uus tööriist üllatas Tõnu Pekki infoga, mida muidu ei pruugi märgata
Pensionifonde haldav Tuleva lõi tehisintellekti abiga tööriista, mis aitab senisest lihtsamalt ja täpsemalt võrrelda pensionifondide portfelle. Tuleva asutaja Tõnu Pekk üllatus, mis info on seni jäänud avaldamata.
Eelmisel aastal moodustasid Balti riikide investorid 92% piirkonna ärikinnisvara tehingute koguväärtusest, kuid sadu miljoneid eurosid maksvad kinnisvaraobjektid on seni olnud ligipääsetavad ainult suurkapitalile. Avalikult jaotatavad Lords LB Asset Managementi hallatava Baltic Core Property Fundi investeerimisfondi osakud võimaldavad sellele turule siseneda ka jaeinvestoritel. Fondi esimene kavandatud investeering on Vilniuse ärikeskus Artery, mis tegutseb 98 protsendilise täituvusega.