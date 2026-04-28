28.04.26, 14:30 Kütusehindade ootamatu hüpe ohustab taristuhankeid. "Miinusega pole mõtet tööd teha" Taristuehitus seisab silmitsi uue riskiga: kütuse hinnatõus mõjutab otseselt nii praeguste hangete teostamist kui ka ettevõtete valmisolekut uusi pakkumisi teha, rääkisid Verston Eesti juhid Jarmo Liiver ja Ragnar Kangro saates “Eetris on ehitusuudised“.

Taristuehituses on diiselkütus üks olulisemaid sisendkulusid.

Verstoni juhid rõhutasid, et ootamatu sõja tõttu lakke hüpanud kütusehinnad vajavad riigi poolt täiendavat kompenseerimist. "Taristuehituses on diiselkütus üks olulisemaid sisendkulusid, sest rasketehnikale pole olulisi alternatiive tekkinud. See tähendab, et iga hinnatõus kandub kiiresti edasi projektide omahinda," rääkis Liiver.

Kangro sõnul on probleem eriti terav hangetes, kus hinnad fikseeritakse pikaks ajaks ette. Kui kütusehind tõuseb ootamatult, jääb risk suures osas töövõtja kanda. “Sellises olukorras ei ole ettevõtetel lihtsalt võimalik miinusega tööd teha,“ viitas ta, lisades, et see sunnib pakkujaid hindu tõstma või hankel üldse mitte osalema.

Olukord on viinud selleni, et osa uusi hankeid on jäänud ootele. Tellijatel on keeruline eelarveid koostada, kuna kütuse hinna edasist liikumist ei osata prognoosida. See tähendab, et hankeid lükatakse edasi, kuni kulud muutuvad prognoositavamaks või leitakse toimiv lahendus hinnariski maandamiseks. Kogu hinnariski ei saa jätta töövõtjate kanda ja juba praegu otsivad otsitakse tellijatega sellele lahendusi.

Verston Eesti juhatuse esimees Jarmo Liiver ja juhatuse liige ning müügijuht Ragnar Kangro.

Saates räägitakse ka, millised tegevused olid Verston Eesti rekordaasta taga ja mis võib takistada järgmise aasta tulemust. Samuti tuleb juttu teedeehituse ja teehoolduse olukorrast ja puudujäägist, jätkuvast tööjõupuudusest, ning innovatsioonist – kuidas väärtuspõhised hanked ja nutikamad lahendused võiksid aidata sama raha eest rohkem ära teha.