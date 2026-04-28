Kruuda sai kohtu korralduse täitmata jätmise eest trahvi
Kuna pankrotis ärimees Oliver Kruuda ei andnud pankrotihaldurile nõutud teavet, rahuldas kohus halduri taotluse ning trahvis Kruudat kohtu korralduse täitmata jätmise eest pankrotiseaduse alusel 320 euroga.
Ärimees Oliver Kruuda enam kui seitse aastat tagasi AS Rubla võlausaldajate koosolekul Harju maakohtus. Praegu eelistab Kruuda enda pankrotiasjas kohtu korraldusi mitte täita ning pigem vaidlustab neid.
Seepeale vaidlustas Kruuda advokaat Helmeri Indela abil lahendi, kuid Tartu ringkonnakohus jättis kaebuse rahuldamata ning trahvimäärus jõustus.
Kui skandaalsel endisel suurärimehel Oliver Kruudal läks eelmisel aastal korda vabaneda tema pankrotiasja vedavast kolmandast pankrotihaldurist, siis järjekorras neljandat haldurit tal seekord ametist kangutada ei õnnestunud.
