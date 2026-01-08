Riik lihtsustab riigihangete reegleid. “Riigihange ei ole rituaal, vaid tööriist”

Eestil oleks potentsiaali oma keskkonnamõju, sealhulgas kasvuhoonegaaside heidet oluliselt vähendada keskkonnahoidlike riigihangete abil. Praegu puudub riigil selleks aga strateegia ja tegevuskava, kirjutab Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Evelin Piirsalu.
Hiljutine kohtuotsus lisab riigihangetesse paindlikkust. Lisatellimuse saab teha ka siis, kui ettevõtja vahetamine on majanduslikel või tehnilistel põhjustel äärmiselt ebamõistlik, kirjutavad advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat Erki Fels ja advokaadibüroo PwC Legal jurist Gregor Saluveer.
Ettevõtte üritust planeerides ei pea esimene küsimus olema, kuhu inimesed ära mahutada. Hoopis põnevam on mõelda, millise kogemusega nad päeva lõpus koju lähevad. Tartus võib seminar toimuda kunstimuuseumis, kontserdisaalist saada gala- või konverentsipaik ning ajaloolise Ülikooli Kohviku üheksa ruumi võimaldavad ühe katuse all mängida väga erinevate ürituse formaatidega.