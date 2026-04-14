Merily Tamm: riigihanked ei saa oodatud tulemusi, sest neid ei osata tellida
Riigihanked saavad õnnestuma alles siis, kui tehnilise kirjelduse keskmes ei ole enam süsteemi arhitektuur või funktsioonide loetelu, vaid oodatav mõju, kirjutab Merily Tamm arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Transatlantiliste suhete ebakindluse tõttu otsitakse Euroopas IT-alternatiive ning riigi-Linux avaks meile miljardites eurodes turuvõimaluse, kus saaksime pakkuda üleminekuteenust koos tarkvara, kogemuse ja turvaarhitektuuriga, kirjutab Siim Pari arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Inimene, keda ettevõte kõige rohkem palgata tahaks, võib samal ajal olla see, kes töökuulutusi kõige vähem vaatab. Ta ei plaani töökohta vahetada, ei käi regulaarselt tööportaalides ja võib olla oma praeguses rollis täiesti rahul. See ei tähenda aga, et hea pakkumine teda liikuma ei paneks.