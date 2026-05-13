13.05.26, 10:55 Indrek Lepik Trumpi visiidist Hiina: ootused on väikesed Kuigi USA president Donald Trump läheb Pekingisse kohtuma Hiina riigipea Xi Jinpingiga ja võtab kaasa teiste seas Ameerika suurfirmade esindajad, ei ole näha tulemas suuri tulemusi, ütles Äripäeva välisuudiste toimetaja Indrek Lepik.

USA president Donald Trump (pildil) kohtub Pekingis kahe päeva jooksul Hiina riigipea Xi Jingpingiga.

Indrek Lepik rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et analüütikute ootused Pekingi tippkohtumisele on väga väikesed.

"Võib-olla kõige suurem asi, mida sealt lõppkokkuvõttes kuuleme, on üksnes see, kas reedel teatatakse sellest, et toimub ka vastuvisiit Ameerikasse," märkis Lepik. Samas ei saa välistada ettevõtete kokkuleppeid või julgeolekugarantiisid Ühendriikide partneritele, lisas ta.

Samuti selgitas Lepik, miks on tippkohtumise juures oluline jälgida, mida Donald Trump ütleb Taiwani teemal.

Indrek Lepikut intervjueeris Hebo Rahman-Eccles.