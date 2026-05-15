15.05.26, 12:22 Odav AI aeg saab peagi läbi. “Ostke ja katsetage kohe” Ettevõtete jaoks on praegu AI-tööriistade loomine ja ostmine üpriski odav, kuid varsti see ei pruugi enam nii olla, hoiatab AI praktikute aastakonverentsi moderaator ja Äripäeva toimetaja Laura Saks.

AI praktikute aastakonverentsi moderaator Laura Saks ja Indrek Kald.

Foto: Raul Mee

“Oli üks asi, mis sealt (AI praktikute aastakonverentsilt - toim) välja tuli, et ettevõtted ‒ ostke, katsetage, kasutage ‒ varsti läheb AI kallimaks,” ütles Saks Äripäeva raadiole. “Selleks ajaks, kui AI ikkagi kallimaks läheb, siis on teil juba mingisugused töötavad lahendused välja arendatud.”

Enda AI-tööriista välja arendamine vajab alguses aga palju aega, sest see vajab palju suuniseid ja välja harjutamist, selgitas toimetaja.

Intervjuus rääkis Saks veel, kuidas üks hetk teeb 60% töötajatest AI-ga sellise vea, mis võib ettevõttele kalliks maksma minema. Ka arutles ta, miks Eesti ettevõtted kasutavad nii vähe AI-d, kuigi eraisikud on tehisaru kasutamisel Euroopas esirinnas.

Vestles Aivar Hundimägi.