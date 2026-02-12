12.02.26, 14:21 Autodega seikleja ei mõtlegi endale linnamaasturit liisida. “Kui ma sõidan, siis millegi erilisega” Doktorikraadiga seiklejahing Peeter Paaver sõidab vanade huvitavate autodega või käib jala. Ning on sedamoodi pool maailma läbi rännanud.

Peeter Paaver (pildil) on jõudnud oma auhinnatud matkabussiga juba Musta mere ääres ära käia, tulevikus on plaanis veelgi pikemad sõidud. Nende käigus vajab vana tehnika aeg-ajalt putitamist. Koer Porter on igatahes valmis aitama.

Geoloogia doktorit ja Tartu Ülikooli geokeemia labori haldajat Peeter Paaverit võiks pikkade lahtiste juuste ja paksu habeme tõttu hoopis elukutseliseks hevimuusikuks pidada. Bändi teeb Paaver kah – päevatöö, fotograafina tegutsemise ja iseehitatud kärusauna väljarentimise kõrvalt.

Aina rohkem tuntakse Paaverit aga seiklejana, kes oma ettevõtmistest siin-seal ka kirjutab. Näiteks pärast magistrikraadi kättesaamist otsustas ta Eestist Vietnamisse hääletada. Selleks kulus tal ligi pool aastat ning eelarve oli napp 2000 eurot. Praeguseks on Paaver käinud enam kui 50 riigis.

Autosõbrad teavad Paaverit jällegi mitme põneva hobiauto järgi. Autohuvi on saatnud teda nii kaua, kui ta ennast mäletab.

Viimasel ajal on pälvinud tähelepanu Paaveri maastikusuutlikumaks tehtud Porsche 911 ja matkabussiks ehitatud vana Volkswagen Caravelle, mis pärjati novembris aasta projektiauto tiitliga. Kusjuures Äripäeva raadio saate “Autojutud“ salvestusele sõitis ta Tartust sellesama mikrobussiga. See ei ole talvel kasutamiseks liiga ilus, roostet aitab vältida korralik korrosioonitõrje, ütleb ta.

Paaver on koos sõpradega mööda maailma ka huvitavaid autosid ostmas käinud, hoides neil reisidel samuti askeetlikku joont. Näiteks: milleks maksta soojemal ajal hotellitoa eest, kui magada saab mõne pargi vaiksemas servas?

Millal kavatseb 33aastane Paaver “normaalseks“ muutuda ja endale Toyota RAV4 vms linnamaasturi liisida?

“Ma loodan, et seda ei pea juhtuma,“ vastab ta saates. ”Ma elan Tartus väga privilegeeritud elu, kus ma ei pea “päris“ autot omama, vaid saan igale poole jala minna. Kui ma sõidan, siis millegi erilisega.“

Lähemalt saab kuulata saatest, mida juhib Karl-Eduard Salumäe.