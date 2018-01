Ida-Viru tööstusparkide aktiivne arendus mitmekesistab kohalikku majanduskeskkonda

Tulemas on väga aktiivne ehitusaasta

„Aasta 2017 oli tegelikult IVIA seitsmeaastases ajaloos kõige edukam – sõlmitud sai 11 uut lepingut valdavalt metallitööstusettevõtete, aga ka clean-tech, keemiasektori ja logistikafirmadega,“ ütleb Kuusmik. Eelmise aasta lõpu seisuga on IVIA kokku sõlminud investeerimiskohustusega lepingud 25 ettevõttega, mis on omandanud 37 krunti kogupinnaga ligi 60 hektarit.

Kokku on IVIA välja arendanud 250 ha tootmis- ja ärimaad ehk 134 krunti, sealhulgas viinud läbi detailplaneerimise protsessid, projekteerinud ja välja ehitanud taristud. „Oleme teinud Ida-Virumaa piirkonna arendamiseks investeeringuid üle 8 miljoni euro, mida osaliselt on finantseeritud EASi Piirkondade Konkurentsivõime Tugevdamise meetmest. Erasektori investeeringuid on teostatud lisaks üle 60 miljoni euro. See näitab, et Ida-Virumaasse usutakse ning meid usaldatakse,“ sõnab Kuusmik.

Tänavuseks ehitustegevuse alustamiseks teevad ettevalmistustöid seitse ettevõtet, mis näitab, et Ida-Virumaa tööstusparkides on tulemas kõige aktiivsem ehitusaasta. Töötajate värbamiseni jõuavad need ettevõtted tõenäoliselt 2018. aasta lõpus või 2019. aasta alguses, kusjuures järgmise kolme aasta jooksul lisandub uusi töökohti Ida-Virumaa tööstusparkides 1500.

SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (IVIA) kutsuti ellu eesmärgiga lahendada Ida-Virumaa tööhõive ja väljarände probleemid uute erasektori otseinvesteeringute meelitamise kaudu maakonda. Tegemist on arendusorganisatsiooniga, mille ülesandeks on luua ettevõtjate jaoks sobiv ettevõtluskeskkond, arendada tööstusparke. Tegemist on promotsiooniagentuuriga, mis tegeleb Ida-Virumaa kui majanduspiirkonna kohaturundusega, et meelitada maakonda uusi tootmise ja logistikavaldkonna investeeringuid nii Eestist kui ka välismaalt.

