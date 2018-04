Tööülesannete digitaalne jaotus GSMtasksiga hoiab kokku hulga raha

Kui elektroonilise vormile nutiseadmes kliendi allkiri saadud, saab kuller mugavalt valida järgmise töö ja alustada selle täitmist, sest puudub vajadus minna tagasi kontorisse uute paberite järele ja kliendi poolt allkirjastatud paberite äraviimiseks.

GSMtasks’i SUUR EELIS ON SEE, ET SEDA SAAB INTEGREERIDA PALJUDE ERINEVATE VEO-, MÜÜGI-, RAAMATUPIDAMIS- VÕI MIS TAHES MUU MAJANDUSTARKVARAGA

GSMtasks’i on lihtne liidestada ning meie kliendid on sellega saanud ise hakkama, kasutades detailset API rakendusliidese juhendit.

GSMtasks’i lahenduse on edukalt võtnud kasutusele tooteesitlejad USAs, toidukullerid UKs, jalgrataste parandajad Amsterdamis, turvamehed (Securitas Eesti AS), liftide hooldajad (Eesti Ottis AS), autojuhid (SW Kütus OÜ ja AS Est-Trans Kaubaveod) ja paljud teised ettevõtted nii Eestis kui ka välismaal.

Kui soovid ka oma ettevõtte muuta paberivabaks ning hakata kasutama GSMtasks’i nutikat veo ja tööülesannete halduslahendust, siis võta ühendust GSMtasks’i müügiosakonnaga telefonil 5660 6245 või info@gsmtasks.com

Laadi alla GSMtasks’i äpp, mis on saadaval nii Android- kui ka iOS-nutiseadmete jaoks, ja proovi nutikat veo ja tööülesannete halduslahendust 14 päeva TASUTA!