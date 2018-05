Tööandjad: kes hakkavad meie roboteid juhtima?

Eesti kutseharidust kummitab jätkuvalt veel nõukaaja halva kuulsuse taak, aga sellel ei ole tänase Eestiga enam mingit seost. Tänapäeva Eesti kutsekool on kompetentsikeskus.

Kutsehariduskeskustel on ilusad majad ja suurepärane sisseseade. Meie noored on edukad kutsemeisterlikkuse maailmameistrivõistlustel. Samal ajal on Eesti üks suurimaid probleeme spetsialistide krooniline puudus, millest on saanud tõeline arengupidur, tõdes konverentsil tööandjate keskliidu juhataja Toomas Tamsar.

Eesti kutseharidus on heal järjel, ent väljakutseid on enam kui küllaga, tõdeti Eesti Tööandjate Keskliidu ja Pärnu Kutsehariduskeskuse ühiselt korraldatud konverentsil „Kuhu lähed, kutseharidus?“.

Kutsekool ei ole lihtsalt ametikool, vaid kompetentsikeskus, kus on tänapäevane sisseseade, väga head õpetajad, tihe koostöö tööandjatega ja ka ülikoolidega.

Pärast põhikooli lõpetamist jätkab Eestis haridusteed kutsekoolis vaid veerand noortest. Elukestva õppe strateegias on seatud eesmärgiks, et see võiks olla 40%. Täna on selge, et niipea seda eesmärki ei saavutata. See on halb uudis mitte ainult kroonilise oskustööliste puuduse käes kannatavatele tööandjatele, vaid kogu Eestile. Juba täna on vajalike oskustega töötajate puudus üks olulisi põhjusi, mis takistab Eestisse uute tööstuste rajamist ja siin juba tegutsevatel ettevõtetel laienemast.

Tamsari sõnul vajab Eesti pikaajalist kava, kuidas vajalike erialade õppimine noortele ja ka nende otsustusi mõjutavatele lapsevanematele atraktiivseks teha. „Erinevatele noortele suunatud reklaamikampaaniatele on põhjust oluliselt enam panustada. Riikides, kus kutseharidus ei ole noore viimane valik, on nõustamise ja reklaamiga vaeva nähtud,“ ütles ta. „Aga nagu igas majandusharus – hea reklaam annab hea tulemuse ainult siis, kui toode ise on hea.“

Noor peab olema kindel, et kui ta vähegi soovib ja tal võimeid on, siis ei ole kutsekool tema jaoks õpingute lõpp-peatus, lisas Tamsar. Neil, kes seda soovivad, peab ka kutsekoolis keskharidust omandades olema võimalik õppida süvendatult reaalaineid ja võõrkeeli. Nõnda on soovi korral võimalik lihtsamini jätkata haridusteed ülikoolis.