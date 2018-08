Enefit Kaevandustes töötavad maailma suurimad Caterpillari buldooserid

USA ehitus- ja kaevandusseadmeid tootva Caterpillari jaoks on Eesti Energia tütarfirma Enefit Kaevandused üks tähtsamaid kliente Euroopas, millele tarniti just uhiuued maailma suurimad seeriatootmise buldooserid.

MIS ON MIS Avesco kontsern võttis Soome firmalt Wihuri Caterpillari masinate müügi ja hooldusega seotud tegevuse Balti riikides üle 1. oktoobril 2016. aastal. Avesco AS on seega pea kaks aastat olnud ametlik Caterpillari teeninduspartner Eestis. Samuti saab Avesco Balti riikides Metso purustus- ja karjääritehnika edasimüüjaks. Avesco Eesti meeskonda kuulub ligi 50 töötajat ning ettevõtte kasutuses on 11 liikuvat töökoda ehk hooldebussi. Et kliente parimal moel teenindada, teeme tihedat koostööd emaettevõttega Šveitsis ning Avesco teiste tütarettevõtetega Baltimaades.

„Meie firmas on see ajalooline sündmus, sest nii suurt üksiktehingut ei ole Balti riikides tervikuna varem tehtud,“ rõõmustab Avesco tegevjuht Tarmo Põiklik.

“Ükski teine firma neid Euroopas ei telli. Caterpillari Euroopa teised suurkliendid on mitu korda käinud Eestis vaatamas, kuidas need masinad päriselus töötavad,” kommenteerib Põiklik ning lisab, et Caterpillar on oma väga pika ajaloo jooksul välja töötanud ja patenteerinud ettevõtte logol oleva kolmnurkse roomiku kuju, kus veoratas on viidud maapinnalt ülespoole, et ülekanne oleks väiksem ning töökindlus ja vastupidavus suurem.

Caterpillari roomikbuldoosereid D11 ja D10 on maailma suurimad seeriatootmises olevad buldooserid, D11 kaalub ca 100 tonni ja D10 83 tonni. Buldooserite tera võib sõltuvalt materjalil kaalust lükata korraga 26 tonni. Komplekteerituna on masinad 5 meetrit kõrged ja 10 meetrit pikad. Masinat D11 hoiab töös 34-liitrine turbodiiselmootor, D10 mootor on 27-liitrine. Ja masin töötab üllatavalt müravaeselt oma suuruse kohta. Ka masina operaatori tööelu on Põikliku sõnul tänapäeval hoopis mugavam kui 20 aastat tagasi. „Enam pole vaja panna kahte meest tegema ühte tööd, need masinad on väga efektiivsed ja leevendavad ka tööjõupuudust rasketehnika ekspertide sektoris,“ lisas Põiklik ning möönis, et meid on Eestis 1,3 miljonit inimest ja rasketehnika eksperte on neist käputäis ning see muudkui kahaneb.

„Caterpillari buldooseritega koos töötavad veokid läbivad Narva karjääris või Estonia kaevandusestööd tehes igal aastal 100 000 kilomeetrit, mis on umbes kaks ja pool tiiru ümber maakera,“ ütles Põiklik ja toonitas, et masinatele jõudehetki ei anta, seetõttu on ka väga korralik hooldus ülitähtis. „Kui üks lüli ära kukub, siis on kohe toodangus probleem,“ lisas ta. Avesco tiim pidevalt hooldab kohapeal 37 CATi masinat.

