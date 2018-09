Eesti IT-firma lahendused aitavad veofirmade aega ja kütust säästa

Lisaks muidugi kütusekaartide import ja tahhograafide õhu kaudu alla laadimise võimalus. Automaatne kütusekaartide import tähendab seda, et ettevõtte kütusekaartide tankimisinfo imporditakse automaatselt kliendile meie süsteemi, andmetest genereeritakse raport kütuse tarbimise kohta ehk arvestuslik kütusekulu. Antud mugav lahendus näitab tuvastab, kas sõiduk asus ka GPS-koordinaadi-järgselt samas kohas, kus tankla aadressil kütusekaart sisestati ehk kas kütus ikka tangiti sellesse autosse. Kütusekaartide lahendus toimib meil praegu 3 suurema kütuseketiga: Circle K, Olerex ja Alexela . Antud lahendust saavad kasutada ka teiste kütusekettide kliendid, kuid sellisel juhul tuleb tankimiste andmed kliendil manuaalselt ise süsteemi importida – ka see pole raketiteadus.

Muu seas on teenuse hinna sees ka eluaegse garantiiga GPS-seade ise. Meil on tööl omad tehnikud, mis tähendab, et me oleme operatiivsed. Operatiivsus on me tugevus, me ei jäta klienti tema mures kunagi üksinda.

Valveteenuseid pakub ettevõte GSMvalve kaubamärgi all aga juba 12 aastat, kaitstud saavad nii era- kui ka äriklientide ruumid ja vara. Kliendiks ootab GSMvalve OÜ kõiki – nii füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid, nii suuri kui ka väikeseid ettevõtteid. „GSMautol on ca 40 000 autot süsteemis, sh Baltimaade suurima autopargiga ettevõte Omniva, aga seal on ka 1 autoga ettevõtteid! Ja veel – klient ei pea tingimata Eestis olema – meil on kliente 10 riigist, USAst Tansaaniani.

Kristo Keiv, tootejuht, GSM Valve OÜ