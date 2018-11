Kõiki Isku tooteid saab tellida antimikroobse tööpinnaga. Foto: Isku

Antimikroobne mööbel aitab hoida tervist

Uurimused on näidanud, et saastunud käepidemelt või laua tööpinnalt levib viirus 2–4 tunni jooksul kontori ülejäänud kontaktpindadele. Antimikroobse kattega mööbel vähendab oluliselt või isegi välistab nakkusohu levimist pindade kaudu ja säästab sellega meie tervist.

Isku innovatsioon põhineb loodusliku vase ja hõbeda tehnoloogial, mis aktiivselt ennetab pindade, kangaste ja katete saastumist. Antimikroobne tehnoloogia tõkestab tootel mikroobide kasvu (bakterid, viirused, hallitusseened jne) ning loob püsiva pinna, millel mikroobid ei saa ellu jääda. Kõik see kokku tähendab ka paremat hügieeni, vähendatud saastumist ja pikemat materjali eluiga. Kuna kemikaale ei kasutata, on Isku mööbel igatepidi turvaline valik.

Antimikroobne mööbel ei ole ettenähtud disainiga omaette toode, vaid kõiki Isku tooteid saab tellida antimikroobse tööpinnaga.

Antimikroobsete materjalide ja lahendustega on tõestatud 60% vähem infektsioone haiglates, mis tähendab Euroopas 4 miljardit eurot kokkuhoidu. Foto: Isku

ISKU+ ja Isku HEALTH lahendused on uuritud ja tõestatud

Kõik Isku+ ja Isku HEALTH lahendused on patsientide, kooli- ja lasteaialaste ning tööliste peal järgi proovitud.

Näiteks Isku Health sari aitab kaasa patsientide ja tervishoiutöötajate ohutusele tundlikes keskkondades. Health valikus on toolid, diivanid, kušetid, lauad, töötoolid ja töölauad. Lisaks vasepõhistele pindadele on antimikroobne toime tagatud laminaatides, lakkides, värvides ja kangastes, mis on töödeldud antimikroobsete vahenditega.

Antimikroobsete materjalide ja lahendustega on tõestatud ka 60% vähem infektsioone haiglates, mis tähendab Euroopas 4 miljardit eurot kokkuhoidu.

Antimikroobset vaske on testitud kliinilistes uuringutes üle kogu maailma. Uuringud näitavad vasepindadel 80% vähem saastet kui mittevase ekvivalentidel.

Samas ei ole Health tooted mõeldud ainult tervishoiu asutustesse, vaid neid saab edukalt kasutada ka kontorites ja muudes avalikes ruumides. Kas poleks tore, kui sel aastal teie töötajad või kliendid ei haigestuks hooajalisse grippi? Õigest mööblist võib palju oleneda, sest puhtamad pinnad tähendavad vähem nakkushaigusi ja vähem haiguspäevi. Tööandjatele ja nii avaliku- kui ka erasektori teenuseosutajate jaoks võib antimikroobse lahenduse valik olla tugev sõnum hoolivusest.

Antimikroobne valik on ideaalne lahendus neile, kes soovivad ühendada mugavuse funktsionaalsusega. Lisaks kasutajate heaolule tervise seisukohast on Isku mööbel projekteeritud vastama ka mugavuse ja hea välimuse kõrgetele standarditele. Mööbli lai valik koos materjalide mitmekesise valikutega võimaldab sobitada disaini lahenduse erinevatesse avalikesse ruumidesse.

Antimikroobne valik on ideaalne lahendus neile, kes soovivad ühendada mugavuse funktsionaalsusega. Foto: Isku

Infektsioonide vastu kaitsmise ABC

Ehkki antimikroobsed pinnad funktsioneerivad 24/7 kui aktiivsed ja väsimatud bakterite leviku takistajad, ei ole nad üksi piisavad selleks, et kõikidest bakteritest ja viirustest kontoris või mis tahes ruumis täielikult priiks saada. Parim tulemus saadakse ikkagi siis, kui peale antimikroobse kontaktpinna olemasolu pestakse ka regulaarselt käsi ning puhastatakse pindu.

Niisiis, mida puhtam on ruum, seda vähem infektsioone saavad selle kasutajad.

ISKUS on nüüd püsivalt mõistlikud hinnad kõikidele toodetele!

Püsivalt mõistlikud hinnad ja kampaaniarallist kõrvale astumine annab võimaluse soetada ISKU kallimaid tooteid taskukohasemate hindadega, sisustades kodu Põhjamaise kvaliteetmööbliga. Sest kuni 40% soodustusega muutuvad just kõige kallimad ja nn kättesaamatumad tooted palju mõistlikumateks.

Nutikas on osta rohkem!

• kui ostusumma ületab 700 eurot, on lisaallahindlus 5%

• kui ostusumma ületab 1200 eurot, on lisaallahindlus 10%

• kui ostusumma ületab 2000 eurot, on lisaallahindlus 15%

• kui ostusumma ületab 10 000 eurot, on lisaallahindlus 20%