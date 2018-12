Aastal 2019 asub PwC juba kolmandat korda toetama alustavaid ettevõtteid ainulaadse oskusteabega

Avalduste esitamise periood kolmandale PwC Startup Colliderile on avatud ja me kutsume kõiki alustavaid ettevõtteid esitama osalemiseks avaldusi – olenemata, kus kohast te pärit olete või kus on teie ettevõte registreeritud. PwC kasvuprogrammi eesmärgiks on toetada ja edendada uuenduslikku tehnoloogiat, viia lahendused rahvusvahelisele tasemele ning kasvada Kesk- ja Ida-Euroopas. Avalduste esitamise tähtaeg on 16. Detsember 2018 ja seda saab teha SIIN .

Juba kolmandat korda korraldab PwC, maailma üks tugevamaid ja tuntumaid B2B kaubamärke, programmi, mis on suunatud alustavatele ettevõtetele, kelle ambitsiooniks on vallutada Kesk- ja Ida-Euroopa turud. PwC Startup Collider nime all tuntud kasvuprogramm pakub noortele ettevõtjatele võimaluse teha otsekoostööd PwC asjatundjatega, õppida rahvusvahelise kogemusega mentoritelt ja kohtuda tippotsustajatega ning pakub samas juurdepääsu hindamatule PwC oskusteabele ja kogemustele ning tuhandetele ettevõtte klientidele nii Kesk- ja Ida-Euroopast (CEE) kui ka väljaspool. Mõlemad eelmised korrad on andnud tuule tiibadesse edulugudele, kus ettevõtted on väljunud välisturgudele ja laiendanud haaret üle maailma.

PwC Startup Colliderit eristab lisaks PwC ainulaadsele kasvumetoodikale teistest alustavate ettevõtete ökosüsteemile suunatud programmidest selle rahvusvaheline ulatus ja avatus erinevate tööstusalade ja oskusvaldkondade iduettevõtetele: alates finantstehnoloogiast kuni liitreaalsuseni. Programm viiakse läbi ettevõttes mitteosaluse formaadis ja osalemine on tasuta. Konkreetsed sessioonid toimuvad kiirsõnumside- ja videokonverentstehnoloogia abil – mentorid ja eksperdid on kõigest hiireklõpsu kaugusel, mistõttu pole asjaga seotud osapooltel vaja reisida Varssavisse, kui midagi on vaja arutada. Sellele lisaks puuduvad piirangud päritoluriigi suhtes, kuna me oleme riigiasutustest sõltumatud.

Vastupidiselt levinud arvamusele ei keskendu PwC üldsegi ainult finantstehnoloogia või maksuteisendamise iduettevõtetele. „Oleme avatud kõigile uuenduslikele, visionäärlikele ja loovatele lahendustele, mis vastavad PwC klientide ja meie ees ühiselt seisvate ülesannete tehnoloogilistele vajadustele. Sel korral otsime me alustavaid ettevõtjaid, kes arendavad tooteid ja lahendusi finantstehnoloogia, riskihalduse, asjade interneti, andmeanalüüsi, tehisintellekti, klienditeenuste, e-kaubanduse, küberturvalisuse, protsessi automatiseerimise, jaekaubanduse, maksude ja õigusliku transformatsiooni ning logistika valdkonnas. Tegemist on väga laia valikuga, mis kinnitab, et me ei keskendu pelgalt ühele segmendile, vaid iduettevõtete ökosüsteemile tervikuna,” selgitab PwC Polandi PwC Startup Collideri projektijuht Magdalena Kwoska.

PwC Startup Collider otsib eelnimetatud valdkondades idu- ja kasvuettevõtteid, kes on juba olnud turul piisavalt kaua, et omavad töötavat B2B või B2B2C toodet või teenust, mis on turuküps ja mida oleks potentsiaalselt võimalik rakendada enam kui ühes tööstusharus. Programm on suunatud peamiselt Kesk- ja Ida-Euroopa noortele ettevõtetele, kes juba tegutsevad CEE turgudel. Programm on samas avatud ka iduettevõtetele üle terve maailma tingimusel, et nad soovivad laiendada oma uuenduslikke tehnoloogiaid CEE piirkonda ja tahavad kasvatada oma äritegevust CEE riikides koostöös PwC-ga.

„Näeme väga sageli, et noortel ettevõtjatel, kellest mõned on lõpetanud õpingud kõigest mõni aasta enne programmile avalduse esitamist, puuduvad kogemused ja teadmised enda välja töötatud tehnoloogiliste lahenduste baasil kasvamiseks. Paljude lahenduste puhul oleme näinud potentsiaali muuta olulisel määral tööstusvaldkondi tingimusel, et nad saavad vajalikku oskusteavet ja kohtuvad inimestega, kes suudavad nende unistused ellu viia, oma tulevikuvisiooni meie reaalsuseks muuta. Meie ülesanne PwC Startup Collideris on jagada oskusteavet ja viia inimestega kokku. Usume innovatsiooni jõudu,” sõnab PwC Polandi Innovatsiooni-, uuringu- ja arendusjuht Beata Cichocka-Tylman.

Lisaks ulatuslikule oskusteabele ja otsekoostööle juhtivate turuekspertidega pakub PwC muuhulgas mentorlust ja tootetutvustussessioone või osalemist rahvusvahelistele kaubandus- ja äriüritustel. Eelkõige pakub PwC aga abi klientide leidmisel oma tuhandete äripartnerite seast üle terve maailma. Programm lõppeb spetsiaalse esitluspäeva presentatsiooniga rahvusvaheliste investorite, PwC äripartnerite ja klientide ees. Koostöö PwC ja Startup Collideri kasvuprogrammis osalejatega ei lõppe aga sellega, kuna pooltest saavad innovatsioonirikka tuleviku nimel koostööd tegevad partnerid.

„Meie eesmärgiks ei ole leida iduettevõtteid, teha neisse otseinvesteeringuid ega osta nende tehnoloogialahendusi. See ei ole meie tegevusviis. Meie eesmärgiks on otsida ettevõtjaid, kellest saavad meie äripartnerid, ettevõtted, kellega saame üheskoos arendada tooteid ja teenuseid. Üheskoos esitleme neid oma klientidele, teistele äripartneritele, meie otsustajatele. Meist saab meeskond. Ja me teame, et meie ülemaailmse kontaktide ja suhete võrgustiku abil suudame anda neile tööriistad, et kasvada suuremaks, muutuda rahvusvaheliseks ja teha äri turu suurimate tegijatega,” lisab PwC Polandi innovatsiooni, uuringute ja arenduse eest vastutav partner Jolanta Kokosińska.

Avaldusi peatsele kolmandale PwC kasvuprogrammile Startup Collider saab esitada aadressil startupcollider.pwc.com kuni pühapäeva, 16. detsembrini 2018. Järgmise aasta jaanuaris ja veebruaris analüüsitakse kõiki avalduse esitanuid hoolikalt ja põhjalikult. Võimalikult põhjaliku teabe kogumiseks kutsuvad PwC eksperdid valitud noored ettevõtjad kas isiklikult või videokonverentsi vahendusel spetsiaalsetele intervjuudele. Veebruari lõpul kuulutatakse välja umbes 15 kõige huvitavamat ja enimlubavat ettevõtet, kes hakkavad osalema kuue kuulises kasvuprogrammis, mis lõppeb 2019. a septembris Demo Day nimelise spetsiaalse üritusega.

Kogu programmi vältel kannab iga iduettevõtte eest hoolt PwC mentor, kes on spetsialiseerunud valdkonnale, milles alustav ettevõtte tegutseb. Sama mentor annab ka nõu kaubandusürituste või erinevate huvigruppidega võrgustike loomise osas nii Poolas kui ka teistes riikides.

„Sul võib olla erakordne oskusteave, tohutult raha ja lõputu visioon, kuid ilma suheteta pole äri võimalik. Just seetõttu paneme me nii suurt rõhku suhete loomisele, inimeste tutvustamisele ja kokkuviimisele, kuna need on turul edu ja tunnustuse saavutamisel ühed määravaimad tegurid,” lõpetab Magdalena Kwoska.