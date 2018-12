OCCO case-study: kontorimööbli terviklahendus kolmel korrusel

Hoolimata sellest, kas ettevõttel on uue kontori sisustamiseks olemas visioon ja ettekujutus detailidest või mitte, tasub aja, raha ja närvide säästmiseks eelistada ühte partnerit ja tema pakutud täisteenust. Suurbritannia turule suunatud, kuid Eestis tegutsev finantstehnoloogia ettevõte Myjar OCCO abiga just nii tegi.

150 töötajaga Myjari tegevuses on palju valdkonnaspetsiifilist, näiteks nagu kõnekeskus, IT-tiimid, klienditugi, auditoorium, köögid, koosolekuruumid. Äri laiendamiseks vajasid nad suuremaid ruume ning valisid välja kolm korrust uues Maakri kvartalis. Kogu kontor sai otsast lõpuni sisustatud aga OCCO täislahendusega.

OCCO müügijuhi Jarmo Oidermaa sõnul oli see ettevõtte jaoks üks suuremaid projekte. „Hea meel on näha, et üha enam firmasid valib oma ruumide sisustamiseks täislahenduse, kus teenusepakkuja võtab enda kanda kõik ülesanded alates planeerimisest, erimööbli tellimise, transpordi korraldamise ja paigalduseni,“ lausus Oidermaa.

Väga vähestel ettevõtetel on olemas ressurss, et tegeleda nii mööbli otsimise, valimise kui ka selle paigaldamisega. Enamasti püütakse seda teha omal jõul kulude kokkuhoiu pärast, kuid reaalsuses on aja-, raha- ja ka närvikulu palju suurem.

„Kontorimööbli valimisel tasub professionaali nõu küsida igal juhul, sest iseäranis suuremate büroode sisustamisel on tarvis mõelda paljudele detailidele, erinevate inimeste tööiseloomule ja ergonoomikale, kuid ka üldpildile, mida omal käel üksikuid elemente sobitades ei pruugi hoomata,“ märkis Oidermaa.

Väljakutse. Ühtne kontseptsioon ja toimivad detailid läbi kolme korruse

OCCO teed ristusid kliendiga, kui kliendil oli kontseptsioon ja ettekujutus detailidest juba olemas. 2000-ruutmeetrine pind asus aga kolmel korrusel, mis kõik eraldi ja tervikuna pidi moodustama harmoonilise terviku. Olemas oli selge ettekujutus töölaudadest ja puhkeala diivanitest, samuti ruumipaigutusest. Tarvitses vaid luua terviklahendus ja pakkuda kliendile täisteenust.

Mis on kontori sisustamise täisteenus?

Oidermaa sõnul tuleb kontori sisustamisel silmas pidada sadu detaile alates toolide ja laudade valikust kuni põrandakatete, akustiliste paneelide ning kõige lõpuks paigaldamise ja järelteeninduseni välja. Harva on ühes ettevõttes piisaval arvul vajaliku kogemuse ja arvuga inimesi, et neisse nüanssidesse süveneda.

OCCO pakutav kontori sisustamise täisteenus võtab kliendilt sisustamise, planeerimise ja kolimisega seotud stressi, võimaldades keskenduda oma põhitegevusele. OCCO aitab kontseptsiooni väljatöötamisel, pöörab tähelepanu pisidetailidele, kuid hoiab samas alati suure pildi silme ees.

Valmistumine. Tihe koostöö juhtkonna tasandil

„Iga kasvu sihtiva ettevõtte jaoks olgu suuremale pinnale kolimine olema strateegiline otsus. Ruum ja selle sisustus peab toetama suurepärase tööõhkkonna, ladusa koostöö ja parimate tulemuste saavutamist,“ toonitas Oidermaa.

Mõneti haruldasena vedas kogu sisustamisprotsessi kliendi juhtkond, olles erinevates etappides kaasanud ka töötajaid. Teisalt tähendas see vajadust teha väheste kohtumistega ära väga suur töö.

3D-visualiseering. Tunne end kui kontoris juba enne sissekolimist

Visiooni elluviimisel ja detailide mõistmisel on tänuväärne tööriist 3D-visualiseerimine. See võimaldab ruumide suurust, valitud toodete paigutust ning värvilahendusi tajuda ilma ühtegi toodet valimata. Selles faasis on võimalik erinevaid lahendusi katsetada.

Eritellimused. Ideaalne lahendus ei seisa enamasti riiulil

OCCO tootevalik on lai, mistõttu leiab lahenduste hulgast innovaatilisi valmislahendusi. Erimööbli asjus oldi Myjarile professionaalseks abiks köökide valmistamisel, mis aitas ära hoida ettenägematuid probleeme. „Meie spetsialistid on oma ala parimad ning tänu kogemuste pagasile suudavad ette näha nii ehitusest kui ka teostusest tulenevaid probleeme,“ märkis Oidermaa.

Paigaldus. Täppistöö ja põhjalik planeerimine

Kontori sisustamisel tuleb arvestada, et enne, kui mööda pehmet vaipa sahistades ergonoomilise laua taha mugavale toolile istuda saab, tuleb kõik vajalikud asjad õiges järjekorras kohale tuua ja paigaldada. OCCO täislahenduse puhul kliendil seda muret pole, sest kõik tehakse tema eest ära.

Tarne planeerimine, suhtlus majahalduriga, transport ja paigaldus. Kõik tuleb teha õiges järjekorras. Antud juhul alustati akustiliste laepaneelidega, valmistati kõnekeskus, bürooruumide nurkadesse seati pehme mööbel ja alles seejärel paigaldati töölauad. Klient sai aga keskenduda oma põhitööle ega pidanud selle pärast muretsema.

Järelteenindus. Töö ei lõppe viimase kruvi kinnikeeramisega

Ruum ja kontorimööbel hakkab tööle siis, kui selles asuvad tööle inimesed. Ühe partneriga suheldes saab kõik tekkinud probleemid (nt rohkem sahtlibokse, akustilised lahendused) lahendada tõhusalt ja operatiivselt.

Sama kehtib ka siis, kui mõne toote puhul ilmneb ootamatusi. Siis on OCCO üks kindel ja konkreetne partner, kes aitab leida parima lahenduse.