YIT Eesti suurendab pärast ühinemist ehitusteenuste valikut ja muutub veel tugevamaks

Järgmise aasta alguses ühinevad kaks Eesti suurt ehitusettevõtet YIT Eesti ja YIT Infra Eesti üheks YIT Eestiks. Uus YIT Eesti ühendab mõlema ettevõtte insenerioskuse, hoonete ja taristu ehitamise kogemuse, et pakkuda usaldusväärse partnerina veelgi laiemat teenuste valikut.

Peatöövõtja ja projektijuhina on YIT Eesti ehitanud 27 aasta jooksul Eestis üle 700 hoone, mille hulka kuulub elamuid, äri- ja tootmishooneid, ühiskondlikke ja sotsiaalhooneid. YIT Infra Eesti on taristuehituse liidrina olnud läbi ajaloo muuhulgas Eesti üks suuremaid asfaldi tootjaid ja paigaldajaid. Samuti on YIT Infra Eesti tuntud geotehnika ja vundamentide rajamise valdkonna liidrina.

YIT Eesti ühendab uuest aastast erinevate valdkondade oskused ja teenuste paketid ühte ettevõttesse, et ühiselt olla tugevam ja pakkuda klientidele veel paremat fteenuste valikut.

„Uuest aastast on YIT Eesti ehitussektoris peatöövõtjana võimeline teostama kõiki teenused, mida sektoris erivaldkondadele spetsialiseerunud ettevõtted pakuvad,“ kommenteerib AS YIT Eesti juhatuse liige Margus Põim. „Ühinemisega kaasneva sünergia tulemusena muutub ettevõte veelgi suuremaks ja selle kaudu ka tugevamaks, olles võimeline pakkuma oma klientidele laiemat valikut erinevaid teenuseid ja tooteid,” lisab YIT Infra Eesti ASi tegevjuht Tarmo Trei.

YIT Infra Eesti tegevjuht Tarmo Trei (vasakul) ja YIT Eesti juhatuse liige Margus Põim ühendavad valdkondade oskused ja teenuste paketid, et ühiselt tugevam olla ja klientidele laiemat teenuste valikut pakkuda.

Inseneriuhkus ja know-how

YIT tugevuseks peavad Põim ja Trei Eesti parimat meeskonda ja insenerioskuse olemasolu. „Meil on rohkem kui 100 insenerist, objektijuhist ja projektijuhist koosnev tuumik, kellel on suutlikkus teostada ka kõige keerukamaid insenertehnilisi väljakutseid,“ räägib Põim. Olulisi töötajaid hindab YIT ning ka töötajad ise hindavad YITd. „Tuumikmeeskonna keskmine tööstaaž on üle 10 aasta,“ ütleb Põim, kes samuti juba üle 10 aasta YIT Eestis töötanud.

Ligi 20 aastat YIT Infra Eestis töötanud Tarmo Trei sõnul on ettevõtte tugevuseks samuti võimekas meeskond ning pidev arenemine. „Kuuludes Soome suurimasse ja Põhja-Euroopa ühte olulisemasse ehituskontserni YIT, saame märkimisväärse eelise Eesti turu väiksust silmas pidades. Eesti ehitusettevõtetel ei saa olla väga suurt kogemust ainulaadsete projektide teostamisel, ent tänu emaettevõttele on meil kogemus niisuguste projektide puhul olemas,” räägib Trei. Näiteks hiljutisel Tallinna Lennujaama lennuliiklusala rekonstrueerimisel oli Soome know-how äärmiselt vajalik, kuna Eestis sellist oskusteavet ei ole, lisab Trei.

Läbi aastate on YIT Eesti ja YIT Infra Eesti teostanud palju ehitusobjekte. Kõige kõrgem ja üks keerulisemaid YIT Eesti ehitisi oli 2012. aastal renoveeritud Tallinna Teletorn, kus 314 meetri kõrgusest tornist edastati samaaegselt renoveerimistöödega katkematult telepilti. Keerukas insenerikunst oli efektse arhitektuuriga Narva Kolledži õppehoone ehitus, mille ainulaadne valgest betoonist esifassaad, klaaspostidega klaasfassaadid ja börsihoone paekividest võlvlaed leidsid äramärkimist nii kõrgetasemeliste arhitektuursete kui ka ehituslike lahenduste eest.

YIT Infra Eesti viimaste suuremate tööde seas on Tallinna Lennujaama lennuliiklusala rekonstrueerimine, kus kahe aasta jooksul ehitati pikemaks lennurada ja peamine ruleerimistee ning rajati ka Euroopas innovaatiline LEDide peal üles ehitatud lennuvälja valgustite süsteem. Maanteedel valminud suurprojektidest oli märkimisväärne Tallinna ringtee sõiduraja ehitamine 2+2 rajaliseks. Neid lõike on viimaste aastate jooksul YIT Infra Eesti rajanud kolm, neist viimasena nn Lagedi lõigu. EV100 programmi „Hea avalik ruum“ raames ehitas YIT Infra Eesti 2018. aastal ümber mitme Eesti väikelinna keskväljakud. Kaasaaegse ilmega väljakud said Valga, Põlva, Väike-Maarja ja Pärnu, kus on uued jalakäijatele mõeldud alad, tänapäevane liiklus- ja parkimiskorraldus ning valguslahendus.

Juhtiv kinnisvaraarendaja

Olles üks suuremaid ja juhtivaid kinnisvaraarendajaid, on YIT Eesti ehitanud üle 3000 uue kodu. Eluasemete arendamine ja ehitamine moodustab enamiku YIT arendusprojektidest. „Elamuarenduse puhul pakume klientidele täisteenust – see tähendab, et me projekteerime, ehitame, müüme ja ka vastutame garantii ajal ise. Seega oleme kliendile usaldusväärseks partneriks,“ lisab Põim. Pidevalt on müügis vähemalt 200 uut korterit üle Tallinna. Eesmärk on pakkuda kliendile valikut erineva hinna ja eksklusiivsusega kortereid Tallinna erinevates piirkondades.

YIT suurimad elamuprojektid on hetkel Mäepealse elamukvartal Mustamäe ja Nõmme piiril ning Väike-Patarei 1/Jahu 6 asuv Mündriku elamuarendus, kust sel suvel leiti Eesti arheoloogia ajaloo suurim keskaegne leiukogu. Järgmisel aastal jätkub elukeskkonna ehitus Järvekülas, lisandub Küti ajalooline arendus ja uus projekt Haaberstis.

YIT jätkab ka äriruumide ja tööstusliku kinnisvaraarendusega. Selle aasta suvel valmis Eesti esimene spetsiaalselt autovaldkonnale ehitatud MotorCenter Tallinna külje all Peetris ning peagi avatakse Lasnamäe MotorCenter Peterburi teel.

Aja jooksul on YIT Eesti ehitanud sadu hooneid. Efektse arhitektuuriga Narva Kolledži õppehoone ehitus oli keerukas insenerikunst, mille ainulaadne valgest betoonist esifassaad, klaaspostidega klaasfassaadid ja börsihoone paekividest võlvlaed leidsid äramärkimist nii kõrgetasemeliste arhitektuursete kui ka ehituslike lahenduste eest. 2012. aastal tunnustas Arhitektide Liit YITd kui parimat ehitajat ning hoone tõsteti esile Aasta Betoonehitise konkursil.

Linnakeskkonna arendamine

Ühinenud YIT Eesti strateegia on kantud maailmas kehtivast linnastumise trendi jätkumisest, jätkusuutlikkusest ja digitaliseeritusest. „Me loome linnades jätkusuutlikke elukeskkondi, kus oleks meeldiv ja mugav elada,“ räägivad Põim ja Trei. Järgneva kolme aasta eesmärk on olla jätkuvalt Eesti üks juhtivamaid ehitusettevõtteid ja pakkuda usaldusväärse partnerina laia ehitusteenuste valikut.

Tallinna lennujaama taristu arendusdirektor Tõnu Mühle

Oleme YIT Infra Eestiga aastate jooksul palju koostööd teinud ja oleme rahul. Meie jaoks on suureks eeliseks, et YITs on professionaalne meeskond, kes tunneb lennujaama. Suureks väärtuseks on know-how, mis Soome emafirmast tuleb. Viimane suurem koostööprojekt oli Tallinna Lennujaama lennuliiklusala rekonstrueerimine ja laiendus aastatel 2016–2017, mis läks ca 35 miljonit eurot maksma.

Vaatamata sellele, et lennujaama ehitamisel on rangemad nõuded tööde läbiviimisel, juhtis Priit Suits YIT Infra Eesti poolt projekti ladusalt. Palju töid tehti öösel ja hommikuks olid ehitajad läinud ning lennurajad sellises seisus, et lennukid said uuesti lennata. Selle suure meeskonna ja alltöövõtjate töö organiseerimine kaks suve järjest on kõva saavutus. Meievahelise lepingu töövõtja esindajana oli ka Tarmo Treil roll suur.

Telora nõunik Valter Napits

Oleme koostööd teinud nii YIT Eesti kui ka YIT Infra Eestiga. Ehitusturg on nõudlik, ent YITga on aastate jooksul nii ehituse kui ka rekonstrueerimise projektid probleemideta sujunud. Meeldejäävaks ja logistiliselt äärmiselt keerukaks ehitusprojektiks oli Tallinna Teletorni rekonstrueerimine, kus koostöö väga hästi sujus. Viimasel ajal oleme rohkem kortermajade projektides koostööd teinud.

Arhitektuuribüroo T. Sooväli OÜ arhitekt Tormi Sooväli

Esimene koostöö oli meil Tallinnas Kai tänav 1 asuva büroohoone Explorer ehitamisel. YIT Eesti meeskond on professionaalne ja kõik ehitusel ettetulevad keerulised olukorrad said lahendatud ning ehitustööd hästi tehtud. YIT on huvitatud uute tehniliste lahenduste katsetamisest ja rakendamisest. Elamuehituses oleme koostööd teinud Väike-Patarei 1 / Jahu 6 asuvate korterelamute projekteerimisel ning ka ehitamise perioodil on olnud meeldiv koostöö.