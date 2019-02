Kardinalahenduse võiks paika panna juba projekteerimise ajal

Pärnu vanalinnas avas 2017. aasta sügisel uksed hubane ja laia valikuga kardinasalong HarmTex, mis pakub aknakatete lahendusi nii era- kui ka äriklientidele.

IT-firma WEB-Eksperti kontor Pärnus, sisekujundaja Airite Aim (Palazzo). Ollakse ju üldiselt kontorites harjunud, et aknakatte lahenduseks on ruloo, aga sellesse kontorisse valmistas HarmTex tekstiilist kardinad. Foto: HarmTex

Ettevõte toob klientideni kõik kardinamaailma trendid, aitab mõelda välja aknakatete lahendusi ka kõige keerukamatesse kohtadesse ning valmistab kiirelt ja kvaliteetselt just teile sobivad kardinad.

„Meie salongis saavad kliendid näha tootenäidiseid ja koos kogenud meeskonnaga kodu või organisatsiooni jaoks parimaid lahendusi välja valida. Peamiselt oleme fokusseeritud tekstiilkardinate tootmisele, aga pakume ka tehniliste aknakatete lahendusi,” tutvustab HarmTex Design OÜ juhataja Kadi Härma.

Peamiselt on ettevõte HarmTex fokusseeritud tekstiilkardinate tootmisele, aga pakutakse ka tehniliste aknakatete lahendusi. Foto: HarmTex

„Lähtume oma töös põhimõttest, et kui tellin uusi kardinaid, soovin seda teha koostöös oma ala asjatundjatega, meeldivas keskkonnas, sõbralikult suheldes ja kiirelt. Ja kindlasti peab tulemus olema ilus ja kvaliteetne. Panustame tõesti palju, et meie teenindus oleks meeldiv ning lõpptulemus saaks üheskoos mõeldes ilus, kvaliteetne ja funktsionaalselt hästitoimiv. Ja kõik see peab sündima kliendi jaoks võimalikult mugavalt.”

HarmTex kasutab toodete valmistamisel ainult väga kvaliteetseid materjale ning pikaajalise kogemusega kardinaõmblejad. Rääkides kardinate kangastest, on meie klientide suurimaks lemmikuks Kreeka kangatehas IFI Designs and Colors, mis pakub kõrget kvaliteeti ja unikaalsust ning suurel hulgal naturaalse koostisega kangaid.

Aina nõutumaks on muutunud mootoriga kardinalahendused

Materjali valik on täna väga kirju. Igal aastal tuleb juurde uusi kangakollektsioone, mida suuremad kangatehased annavad välja inspireerituna kogu maailma sisustustrendidest. Samuti tuleb juurde uusi kardinariputussüsteeme ja erinevaid võimalusi kardinate valmistamiseks.

Kadi Härma , HarmTex Design OÜ juhataja Viimaste aastate huvitavam muutus materjalide osas on termokangas, mis on läikiva tagakihiga ning mille funktsioon on peegeldada tagasi valgust ja soojust, hoides ruume ülekuumenemise või jahtumise eest.

Viimaste aastate huvitavam muutus materjalide osas on termokangas, mis on läikiva tagakihiga ning mille funktsioon on peegeldada tagasi valgust ja soojust, hoides ruume ülekuumenemise või jahtumise eest. Samuti pakuvad klientidele huvi tulekindlad ning akustilised kangad, mida järjest enam erinevate variantidena salongi saabub.

Ilmselt paistavad inimestele uuendustena eelkõige silma süsteemid, millele kardinaid riputatakse. Huvi pakuvad kergesti libisevad ja imekitsad kardinariputussüsteemid, millel saab kardinaid juhtida nii käsitsi, nööriga kui ka motoriseeritult puldiga. Samuti on üks suurimaid hitte nöörliugurite abil kardinavolti fikseerivad lahendused, mis jätavad täna unustuste hõlma tüütu kardinate korda sättimise.

Kadi Härma sõnul on ajaga läinud paremaks igasugused motoriseeritud lahendused nii siinide kui ka tehniliste kardinate näol. „Tänasel motoriseeritud siinil liiguvad kardinad nii vaikselt, et kuulda on ainult kardina sahinat ning tavapärane on ka kardinaid liigutada kasutades nutikodu võimalusi. Kui näiteks kettsüsteemiga roomakardin on paras müraallikas, siis motoriseeritud roomakardin on kordi vaiksem lahendus.

Tihti tekib küsimus, et milleks on tarvis motoriseeritud lahendusi? Meie hinnangul tuleb vajadus tänasest arhitektuurist: aknad on nii laiad kui ka kõrged, vahel ka läbi kahe korruse. Kui aknapinda on palju, siis on ka aknakatteid palju – lihtsam on mitut rulood või roomakardinat liigutada puldiga, kui liigutada ükshaaval üles alla. Näiteks kui kardinat on mitmeid meetreid laiusesse ja rohkem kui kolm meetrit kõrgusesse, on mõistlik kardina säästmiseks neid juhtida motoriseeritult või vähemasti nööriga.”

Loomulikult on muutusi ka tehniliste kardinate valdkonnas. Täna on HarmTexi enimostetud tehniline kardin voldikkardin. „Inimesed armastavad privaatsust, aga samas soovitakse tuppa maksimaalselt valgust. Ülalt- ja alt avatav voldikkardin võimaldab seda suurepäraselt. Ka siin peavad tootjad konkurentsis püsima ning aasta-aastalt parimaid kangad ja süsteeme pakkuma!”

Millal on õige aeg kardinaid valida?

„Kuidagi on juurdunud arusaam, et kardinad ja just kardinakangas on viimane sisustuselement interjööris. See tuleneb tõenäoliselt selles, et kardinate valikul peetakse kõige olulisemaks kardinakangast. Ent tegelikult võib nii juhtuda, et lahendus meelepärasest kangast kardina riputamiseks on kesine,” tõdeb Kadi Härma, kelle sõnul võiks kardinalahenduses kangavalmine olla teisejärguline tegevus, sest värvi ja mustri võib jätta teiste siseviimistlustoodete nagu tapeedi, seinavärvi ja põrandaplaadi valimisega ühte aega.

Aga kardinalahendus ise võiks ikka olla läbi mõeldud juba projekteerimise käigus. Sest parim kardinalahendus - on see siis klassikalised rippuvad külg- ja päeva-, rooma-, paneel- või hoopiski tehnilised kardinad nagu voldikkardinad ja rulood, tuleb paika panna projekteerimisel. Projektil saab kenasti näha, kas kardina riputamiseks soovitava süsteemi tarbeks jääb nii kõrgusesse kui ka laiusesse piisavalt ruumi, et ruum saaks piisavalt pime ning interjöör piisavalt kaunis ja hubane. Projekteerimisel saab paika panna ka motoriseeritud kardinate tarbeks vajaminevad vooluallikad.

Mustrid on muutunud julgemaks, värvid sügavamateks

Eesti inimesed armastavad endiselt lihtsaid ja funktsionaalseid lahendusi ning kardinakanga toonideks valitakse enamasti põhjamaiselt omased toonid. Samas on ka julgemaid kliente, kes on kaasa läinud näiteks eelmisel aastal hoo sisse saanud sügavate toonide ja sametkanga trendiga ning tunnevad aina suuremat huvi ka julgemate mustrite järele.

Uuemates kangakollektsioonides leiavadki palju kasutust nii geomeetrilised kui ka lillelised mustrid, mida on üksjagu kangastel ka reljeefselt kasutatud. Geomeetrilised kujundid on inspireeritud suurtest ringidest, rombidest või kolmnurkadest.

Lillemustrid on kangal otsesel või abstraktsel moel ning kindlasti hästi julgetes toonides. Nii mustriliste kui ka ühevärviliste kangaste puhul on näidiste korduvateks trenditoonideks beež, kollaste erinevad variatsioonid, sügav sinine ja punane, mahe roheline, telliskivioranž.

Enamike mustriliste kangaste valikute juures on ka kuldset aktsenti. Materjalide poolest armastatakse palju ka osaliselt naturaalse koostisega kangaid nii kangatootajate kui ka klientide poolt. Sellised kangad on käele katsutavalt pehmemad ja soojemad ning paremini langevad.

Tartu kesklinnast vaid neljaminutilise autosõidu kaugusel asuva Kalose maja näidiskorteri magamistuba, sisekujundaja Kadi Tallermo. Foto: HarmTex

Tegumoe poolest armastatakse suuremalt jaolt lihtsaid siini alt laines rippuvaid kardinaid, kas siis mahatoetuvana või pisut põrandast kõrgemale. Endiselt on populaarsed ka roomakardinad, mille kasutust näeme hästi palju lastetubades. Roomakardinaid soovitakse nii ühevärvilisi kui ka tihtilugu just lastetubades mitmevärvilisi.

Praktilise poole pealt soovitakse elutubades funktsionaalseid aknakatteid, mis laseks ruumi piisavalt valgust, aga samas tagaks privaatsuse ja kaitseks ruumi liigse päiksese eest. Magamistubades soovitakase ikka saavutada maksimaalselt pimedust. Taas rõhutan, et ainuüksi kangast siin alati ei piisa - magamistubades on vaja ka ehitusliku poole pealt vastavaid tingimusi.

Rulood, mis öösel helendavad. Foto: HarmTex

HarmTexi juhi sõnul on kõik projektid omanäolised ja huvitavad. „Aga eelkõige naudin ikka selliseid, kus endal on ka midagi õppida: äärmiselt harivad ja huvitavad on sellised objektid, kus saame midagi uut katsetada ning loomulikult on huvitavad kõik objektid koostöös sisekujundajatega. Väga uudne koostöö oli näiteks IT-firma WEB-Ekspert ruumide kujundamisel koostöös Palazzo sisekujundaja Airite Aim'iga. Harjunud oleme ju tavapäraselt kontoritega, kus aknakatte lahenduseks on ruloo”.

Kuigi HarmTexi salong asub Pärnus Rüütli tänav 29, siis töid teostatakse üle Eesti. Mullu olid ettevõtte klientidest ligi pooled väljastpoolt Pärnut ja nii ongi praegu arutuse all laienemine kas Tallinnasse või Tartusse või mõlemasse linna.

Üks uus väljakutse ootab HarmTexi salongi ees juba aprillis, mil osaletakse sisustusmessil Interjöör 2019.