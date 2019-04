Miks eelistada oma kodus looduskivimaterjale?

Nii interjööris kui aiakujunduses üle maailma laialt kasutatav looduskivi on tuntud ehitusmaterjal juba aastatuhandeid. Tegemist on naturaalse, keskkonnasõbraliku, omapärase ja põneva materjaliga. Kahjuks on meil Eestis looduskivi jäänud veidi vaeslapse ossa, sest selle mitmekesiseid võimalusi tuntakse meil veel vähe ning põhjendamatult arvatakse, et see on väga kallis ning raskesti hooldatav materjal.

„Eestis on tõepoolest looduskivi suhteliselt eksklusiivne ja võrreldes muu maailmaga selle kasutamine väga väike,” tõdeb looduskive müüva Lossikivi OÜ asutaja ja tegevjuht, Tartu Ülikooli geoloogiainsenerina lõpetanud Aivar Allikmaa. Tema sõnul on siin murekohaks vähene teadlikkus. Enamik kohalikest looduskivimaterjalide müüjatest ei ole saanud mingisugust erialast koolitust ja paraku ka suur osa tootjatest ning müüjatest mujalt maailmast ei kipu jagama objektiivset ning piisavat teavet müüdavate toodete tehnilistest omadustest ning päritolust.

Looduskivi Seaside Blend Foto: Lossikivi OÜ

Näiteks Hiinast tuleb palju pakkumisi, mis tunduvad paljudele ettevõtjatele ahvatlevad oma hinna poolest. Kui aga küsida neilt täpsemat infot, kas üks või teine materjal sobib meie tingimustesse, siis saame vastuseks peaaegu alati, et kindlasti sobib. Püütakse materjal maha müüa „iga hinna eest“, andmata adekvaatset infot toote tegeliku sobivuse kohta. Ka Lossikivi ostab ja on ostnud Hiinast juba 20 aastat kivimaterjale, aga Aivar Allikmaa on seal palju kordi ise ka kohapeal käinud materjalide ning tootjatega tutvumas.

Enne kivi ostmist tasub kindlasti uurida müüja tausta ning soovitava kivimaterjali omadusi. Müüja või konsultandi kompetents on äärmiselt oluline, sest looduskivi visuaalne mulje ja parimad omadused pääsevad esile vaid siis, kui õiget materjali kasutatakse õiges kohas ning paigaldatakse õige tehnoloogiaga. On ju vahe, kas tellite riided kataloogist või rätsepalt? Samamoodi on vahe, kust soetada oma kodu rajamiseks ehitusmaterjalid. Parima tulemuse garanteerib see, kui abiks on asjatundja.

Kiltkivi haljastuses Foto: Lossikivi OÜ

Lossikivi on looduskividega tegelenud juba aastast 1990. Ettevõtte põhitegevuseks on erinevate looduskivimaterjalide (graniidid, paekivid, marmorid, liivakivid, kiltkivid, kvartsiidid jne) müük, kivide kaitse ja hooldusvahendite müük ning konsultatsioon.

Looduskivi ei lähe kunagi moest

Looduslik kivi on üks esimesi ehitusmaterjale, mida inimene kasutama õppis ja mida on kasutatud aastatuhandeid, kasutatakse täna ning kindlasti ka tulevikus. Kui ühed kivisordid turult kaovad, tulevad nende asemele uued. Üle maailma, eriti aga Aasias ja Lõuna-Ameerikas, avastatakse üha uusi leiukohti ja avatakse kaevandamiseks uusi karjääre. Seega võib öelda, et kivimaailm on kirju, palju valikuvõimalusi pakkuv. Looduskivi ei lähe ka kunagi moest. Arvatakse, et täna on turul enam kui 5000 erinevat looduskivi tüüpi, millest saab valmistada lugematul arvul erinevaid tooteid.

Paljud looduskivid on väga vastupidavad kui õige kivi on õigel viisil paigaldatud selleks sobivasse kohta. Sageli on aastasadu kasutusel olnud looduskivipinnad huvitavamadki kui värskelt paigaldatud materjal.

Üheks looduskivimaterjali eeliseks on võimalus lõigata teda peaaegu mistahes mõõdus, kuju ja paksusega tooteks. Samas tuleb siiski arvestada teatud reeglitega, millest sõltub nii materjali hind kui ka paigaldatud materjali ja valminud ehitise kvaliteet. Kahjuks lähtuvad arhitektid ja sisekujundajad sageli ainult põnevast disainist, kuid ei arvesta materjalide omadustega. See tuleneb tõenäoliselt tahtmisest teha midagi väga huvitavat ja enneolematut, kuid samas jäetakse arvestamata sellise lahenduse praktilisus ja vastupidavus. Julgustaks siinjuures arhitekte ja disainereid rohkem spetsialistidelt nõu küsima.

Katteplaat: liivakivi Duskey Grey Foto: Lossikivi OÜ

Lossikivil on kohapeal olemas suhteliselt hea valik erinevaid looduskivimaterjale üle maailma, igapäevaselt on ettevõtte laos üle 9000 m2 erinevaid kive ja plaate nii põrandale, seina, terrassile kui sillutiseks. Ettevõte kivi töölemisega Eestis täna ise enam ei tegele ning toob kivimaterjalid maale valmiskujul, mis võimaldab materjali müüa parima hinnaga.

Eesti turg on kahjuks aga väga väike ja seetõttu ei saa müüjad hoida laos väga suurt kogust ja valikut erinevaid materjale. Kui kliendi soovitud materjali laos ei ole, mida kahjuks pahatihti ka juhtub, siis on see enamasti võimalik tellida. Tarneajad sõltuvad materjali päritolust, ulatudes paarist nädalast kuni 3-4 kuuni. Pikema tarneajaga materjalid on hinnalt reeglina paremad.

Looduskivi populaarsust näitab nende aktiivne jäljendamine

Looduskivi mustreid püüavad järgi aimata erinevad kunstkivide tootjad. Siin on tehtud suuri edusamme ning osad tooted on oma värvitoonidelt ja tekstuuridelt väga sarnased looduskividega. Lähemal vaatlusel asjatundjat siiski ära ei peta ning looduskivi järgi teha ei ole võimalik. Inimese poolt valmistatud kunstmaterjal on siiski kunstlik toode, millel võib küll olla oma eeliseid, kuid kahtlemata ka puuduseid. Kahjuks kuuleb suhteliselt tihti selliste materjalide müüjatelt halvustavat „reklaami“ looduskivide aadressil, justnagu looduskivi ei kõlbavat kuhugi. Nii räägitakse eesmärgiga oma toodet rohkem promoda ja müüa, kuid selline jutt on siiski asjatundmatu ja tihti ka lausvale.

Aivar Allikmaa , Lossikivi OÜ asutaja ja tegevjuht, Tartu Ülikooli geoloogiainsener Elegantne ja soliidne looduskivi ei lähe iial moest ning peab ajahambale vastu. Näiteks graniitkatete või teiste kõvade kivimite puhul võivad kasutusjäljed ka mitme sajandi möödudes olla märkamatud, samuti püsib aastasadu muutumatult kaunis marmor. Siiski tuleb meeles pidada, et looduskivi on heaks investeeringuks vaid siis, kui ta on paigaldatud õigesti ja sellele on leitud õige funktsioon.

Aivar Allikmaa sõnul peetakse looduskivi suhteliselt kalliks materjaliks. „Ent olen ise aastaid otsinud hea kvaliteediga ja meie kliendile sobivates toonides mõistlike hindadega kive üle maailma ning neid ka mitmelt poolt leidnud. Sageli on looduskivide hinnad neid järgi aimavatest kunstkividest soodsamad. Lossikivi toob palju kivimaterjale lisaks Euroopale ka Hiinast, Indiast, Peruust, Mehhikost ja Brasiiliast, kus hinnatase meie kliendile on palju sobivam võrreldes Euroopa või Põhja-Ameerika hindadega.”

Iga looduskivimaterjal on unikaalne, teda saab vaid ühest kindlast leiukohast piiratud territooriumil. On mitmeid väga unikaalseid materjale, mille sarnaseid peale selle ühe väikese leiukoha kusagil mujal ei olegi või vähemalt täna veel ei teata. Looduskivist saab lisaks põranda, seina ja tasapindade materjalile veel palju põnevaid asju teha – skulptuure, monumente, mööblit, aksessuure, „kivipilte“, erikujulisi arhitektuurseid detaile jne. Kivi pind võib olla läikiv ehk poleeritud, matt ehk lihvitud, võib olla antiigiks töödeldud, harjatud, täksitud või põletatud. Kihilistest kivimitest (kiltkivid, kvartsiidid, porfüür, paekivid) saab loodusliku pinnaga plaate ja detaile. Võimalusi on väga palju, kui täpsemalt järgi uurida.

Sillutis: porfüür Foto: Lossikivi OÜ

Looduskiviga seotud müüdid

Sageli on kuulda kunstkivimüüjate agitatsiooni looduskivide kasutamise vastu, veenes klienti näiteks selles, et looduskivi imab vett nagu käsn ja vajab pidevalt küürimist. See ei vasta tõele. Kunstkivil on kindlasti mõned eelised, kuid selle käitumist pikema aja jooksul me sageli ei tea ning on olnud palju juhtumeid, kus seni üles kiidetud materjalid on osutunud hoopiski tervistkahjustavaks või on leitud neil muid puudusi.

„Hirm looduskivi ees tuleb eelkõige infopuudusest ning iga halb objekt, kus on kasutatud vale materjali vales kohas koos valede paigaldusmeetoditega, on antireklaam,” tõdeb Allikmaa. „Iga kivi on erinev ning tema kasutamiseks on oma õige koht ja hooldamiseks omad õiged võtted. Olen näinud kohutavaid tulemusi, sest pole arvestatud kivide omadustega ja eripäradega. Näiteks looduskivide vuugid täidetakse selleks mittesobiva vuugimastiksiga, mis tekitab plaadi servadesse inetud rasvased randid. Ja kui terrasside paigaldamisel jäetakse tegemata või tehakse kehv hüdroisolatsioon või kalle valesse suunda, mistõttu koguneb niiskus plaadi alla ja hakkab seejärel läbi plaadi kuivama ning muudab looduskivi laiguliseks ja inetuks. Paljude kivimaterjalide puhul muudab pidev niiskus totaalselt tema värvitooni. Rääkimata ainult sisetöödeks või ainult sooja kliimasse sobiva kivimaterjali kasutamisest meie välistingimustes.“

Et looduskivi teie kodus aastaid kaunis välja näeks, tuleb lisaks õige kivi valikule seda ka õigesti hooldada. Selleks on olemas kivikaitsematerjalid, mida võiks osta kivimüüjatelt, kes pakuvad spetsiaalselt selleks välja töötatud vahendeid. Kui puitu kaitstakse õliga, siis kivi kaitseks on teistsugused vee või lahusti baasil materjalid, mis ei muuda kivi välimust või vastupidi, toovad värve paremini esile ning puhastavad määrdunud pindu neid kahjustamata. Keskmiselt saab 3-4 euroga ruutmeetri kohta kaitsta kivi pinna mitmeks aastaks. Kivi pinda kaitsta on oluliselt lihtsam kui seda hiljem puhastada.

Fassaad: liivakivi Buff Gold Foto: Lossikivi OÜ

Miks ma peaksin oma kodus kasutama looduskivi?

Esimeseks argumendiks on Allikmaa sõnul on selle naturaalsus ja unikaalsus – iga looduskivimaterjal on ainulaadne ja teistest erinev. Lisaks on õige materjal õiges kohas ka väga nägus ning vastupidav.

Elegantne ja soliidne looduskivi ei lähe iial moest ning peab ajahambale vastu. Näiteks graniitkatete või teiste kõvade kivimite puhul võivad kasutusjäljed ka mitme sajandi möödudes olla märkamatud, samuti püsib aastasadu muutumatult kaunis marmor. Siiski tuleb meeles pidada, et looduskivi on heaks investeeringuks vaid siis, kui ta on paigaldatud õigesti ja sellele on leitud õige funktsioon. On terve hulk looduskivisid, mida võib kasutada tänu nende külmakindlusele välitingimustes ja on neid, mida sobib kasutada vaid siseruumides. „Neid erinevusi tuleb teada, samuti tuleb teada õigeid töövõtteid ja nõudeid, siis on tulemus kaunis, pilkupüüdev, tugev, ajatu ja inimeste tervisele ohutu,” paneb Allikmaa inimestele südamele.

Lossikivi alustas looduskividega tegelemist 1990. aastal esialgu paekivi murdmise ja lõikamisega ning paigaldustöödega. Seega on tal kogemusi alates materjali kaevandamisest, selle töötlemisest kuni paigaldamiseni. Ettevõttel on usaldusväärsed koostööpartnereid Saksamaal, Itaalias, Portugalis, Hispaanias, Kreekas, Soomes, Poolas, Ukrainas, Belgias, Hiinas, Indias, Brasiilias, Peruus jm. Paljude tarnijatega on koostöö kestnud 10-20 aastat või isegi kauem. Lossikivil on palju püsikliente ning ettevõtte looduskivi valikut Tallinna Silikaltsiidi 7, boks 22 laos ja näidisteruumis käiakse vaatamas ja sobivaid materjale otsimas lisaks Eestile ka Lätist, Soomest ja Rootsist.

