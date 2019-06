Kodu energiasäästlikkuse tagab nutikas mitmeotstarbeline moodulsüsteem

Energiasäästlikest süsteemidest eramutes ja nutikatest kodudest on küll räägitud juba aastaid, kuid Taanis valmistatud kütte-, ventilatsiooni- ja sooja vee tootmise moodulsüsteem Compact P on astunud veel sammu edasi ning loonud tulevikuhoonete ehk madalenergia ja passiivmajade eriti energiasäästlike vajaduste rahuldamiseks.

Compact P on varustatud uusima tehnoloogiaga, mis tähendab kõrgefektiivset (kasuteguriga koguni kuni 95%!) soojusvahetit. Lisaks on seadmel spetsiaalselt projekteeritud soojuspump, mis kasutab ära 100% jääkenergiat väljaventileeritavast õhust ning tagab madala kuluga sooja vee tootmise. Niisugune süsteem, mis kätkeb endas mitut lahendust, vähendab kütte ja ventilatsiooni peale tehtavaid investeeringuid, aitab kokku hoida paigalduskulusid ning vajab oluliselt vähem ruumi, kui mitme eraldi seadme kasutamine.

Compact P võimaldab endaga liita õhksoojuspumba AIR 9 ja maasoojuspumbad GEO 3/6/9. Seadme ventilatsiooni tootlikkus on 425 m3/h, kusjuures vastuvoolusoojusvaheti tagab kogu jääksoojuse tagastuse. Tänu pööratavale külmaine tsirkulatsioonile võimaldab soojuspump suvel üleminekut jahutusrežiimile.

Kogu süsteem kuulub energiaklassi A+++. Compact P on läbinud mitmeid teste, näiteks Passivhaus Instituti testid. Samuti omandanud mitmeid tunnustatud sertifikaate.

Compact P seadme kasutusala on lai ning see sobib kasutamiseks nii eramutes kui ka kortermajades. Seega on antud seadme sihtrühm lai, vareerudes nii eraisikust üksikkliendist kuni korterelamute arendajate (sealhulgas peatöövõtjate) kui ka muude ehitiste tellijateni.

Eestis müüb Compact P tooteid Plussen Systems OÜ, mis tegeleb ventilatsiooni- ning kliimaseadmete maaletoomise ja hulgimüügiga. Plussen Systems missiooniks Eesti turul on pakkuda oma klientidele kõrgekvaliteetseid ja innovaatilisi ventilatsiooniseadmeid, mis vastaksid kliendi nõudmistele ja ootustele.

Plussen Systems töötab alati parima lahenduse nimel, olles pikaajalise kogemusega asjatundlikud spetsialistid. Kkoostööd tehakse Taani tuntuima ventilatsiooniagregaate tootva Nilan tehasega, et tagada müüdavate toodete parim kvaliteet ning sobivus kliendi vajadustega. Tänu üleeuroopalisele koostööle Nilani edasimüüjate ja Taani tehasele tagab Plussen Systems kõrge kvaliteedi ning erilahendused.

Küsi lisainfot nilan.ee

Vaata sertifikaati: