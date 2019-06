Uus tervikliku lähenemisega sisustussalong – köögimööblist küünlajalani

Head uudised kõigile sisustamishuvilistele – juunis avas Tallinnas Maakri kvartalis uksed OCCO sisustussalong, kus saab uudistada Itaalia köögi- ja garderoobilahendusi. Lisaks saab salongis tutvuda kõigi OCCO brändidega, mille abil saad terve kodu sisustada vastavalt soovitud stiilile ja eelarvele. Vaatame, mida põnevat ja inspireerivat salongis leidub.

Foto: Kert Ulenomm

Värske salongi pärliks on Itaalias käsitööna valminud laavakivist esipaneelidega näidisköök, mida saab Eestis tellida ainult OCCO kaudu. Lisaks sellele, et tegemist on looduslikult kordumatu ja ülimalt vastupidava materjaliga, kaunistab seda kaunis sissepressitud muster, mis kujutab endast Pompei linnakaarti. Köök jätab elegantse ja väga väärika mulje, tehes kummarduse kunagisele kadunud kultuurile.

Lisaks eksklusiivsele laavakivist köögile saab OCCO salongis tutvuda traditsioonilisemate mööbli lahendustega. Kõikide köökide juurde saab valida ka sobiva köögitehnika.

Foto: Kert Ulenomm

Ainulaadseid kööke täiendavad ahhetamapanevad garderoobid

OCCO sisustussalongi tasub tulla inspiratsiooni koguma ka unelmate garderoobi jaoks. Salongis on muuhulgas väljas eksklusiivne moodulitest koosnev garderoob, mille puhul on kasutatud väga erilisi materjale nagu suitsuklaas ja nahk.

Garderoobi sisu kaunilt eksponeerivaid klaasuksi täiendab mööblisse integreeritud LED-valgustus, mis on ühelt poolt praktiline ja teisalt loob interjööris suurepärase valgusefekti. Nahkkattega uksed sulanduvad seevastu imeliselt seina, mõjudes oma klaari joonega tõeliselt luksuslikult ja ainulaadselt.

Unikaalsest väljapanekust hoolimata ei pea OCCO salongist sugugi lahkuma vaid kõige kallima lahendusega - luksusgarderoobide kõrval on salongis esindatud ka suur hulk soodsama hinnaklassi tooteid, mille seast leidub midagi pea igale maitsele.

Kolm kvaliteediklassi

OCCO teenus jaguneb kolme kvaliteediklassi vahel:

•Easy Choice – kvaliteetne ja kiire terviklik sisustuslahendus, mis on kliendi soovide järgi sobivas hinnaklassis. Ideaalne sisustuslahendusteenus näiteks noorele perele, kes soovib luua OCCO professionaalide kaasabil oma unistustele vastavat esimest kodu. Samuti hea lahendus investorile, kes vajab kiiret värskenduskuuri oma korterile, et üüriturul hästi silma paista;

•Advised Solution – teadlikule kliendile, kes on omalt poolt juba kodutöö ära teinud ning omab konkreetset nägemust ja visiooni. OCCO konsultandid seisavad igati selle eest, et head ideed saaksid reaalsuseks ning pakuvad välja sobivad lahendused igale projektile;

•Full Service – OCCO spetsialistid teavad kui väärtuslik on kliendi aeg ning seetõttu pakuvad võimalust usaldada kogu sisustusprojekt nende kätesse, omalt poolt aga garanteerivad lõpptulemuse, mis ületab ootuseid igati. OCCO poolt on isiklik konsultant, kes koostab sisustusprojekti ning jälgib hoolikalt igat detaili. OCCO väärtustab lihtsat asjaajamist ja kvaliteetset lõpptulemust igas aspektis! Aitavad sisustada kodu alates köögist ja magamistoast ning lõpetades väikeste detailidega nagu nagid ja rätikud.

Eri kvaliteediklassidesse kuuluvatel toodetel on ka erinevad hinnatasemed, mis kindlustab, et iga klient leiab sobiva lahenduse, mis vastab nii tema soovidele kui rahakotile.

Kogu sisustus ühest kohast

Kõik me teame, kui väsitav võib olla kodu sisustamine, kui selleks tuleb külastada kümneid erinevaid kauplusi. OCCO muudab sisustamise lihtsaks ja rahuldustpakkuvaks tegevuseks, kuna kõik vajalikud sisustusesemed saab soetada ühest salongist. See on äärmiselt mugav ja samas kulusäästlik – soetades kogu sisustuse ühest kohast, saad nautida tarnijate pakutavaid soodustusi, mis kehtivad vaid terviklahenduse klientidele.

Veel ühe boonusena aitavad salongi konsultandid kõiki tooteid omavahel sobitada, et lõpptulemus jääks harmooniline ja maitsekas. Terviklahenduse paketti kuuluvad ka 3D joonised kodu tulevasest sisekujundusest, kus on kasutatud väljavalitud tooteid. See võimaldab lahenduse sobivuses täiendavalt veenduda ja vajadusel viia sisse muudatusi.

Kokkuvõttes tasub alati külastada OCCO salongi, kui sul on vaja kasvõi üht järgnevast:

•köögimööbel – alates eksklusiivsetest valmislahendustest kuni täiuslikult sobivate eritellimusköökideni;

•garderoobid ja teised panipaigad – luksuslikest moodulgarderoobidest rõõmsavärviliste riiulisüsteemideni;

•elu- ja magamistoamööbel – kõik vajalik elu- ja magamistoa sisustamiseks: erinevates hinnaklassides sohvad, tugitoolid, diivanilauad, voodid, vaibad, öökapid, ruumijagajad jms

•valgustid – uus ja värske valik silmapaistvaid valgustuslahendusi;

•seinakatted – akustilistest paneelidest disain-pilttapeetideni;

•väiksemad sisustusesemed – lauanõud, voodipesu jms

Foto: Kert Ulenomm

Oodatud on nii eraisikud kui professionaalid

Kodu sisustajate kõrval on OCCO sisustussalongi oodatud ka kinnisvaraarendajad ja -maaklerid, samuti sisearhitektid. Kinnisvaravaldkonna professionaalidel on võimalik tutvuda erinevate lahendustega näidiskorterite sisustamiseks, samuti koostöövõimalustega, pakkumaks värskelt eluaseme soetanud klientidele kodu sisustamise terviklahendust.

Sisearhitektid on teretulnud uurima kõiki OCCO tooteid ja lahendusi, mida saab kasutada kaasaegsete ja efektsete interjööride kujundamisel.

OCCO salongi saab külastada kokkuleppeliselt aadressil Maakri 19/2. Külastamine tuleb kokku leppida helistades telefonil 520 0330