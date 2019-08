Uued tuuled investeerimismaastikul

Juba kaks aastat Eesti investeerimismaastikul edukalt laineid löönud Kreditex Ühisraha laiendas haaret ning sisenes ehituslaenude sektorisse, räägib Ühisraha OÜ tegevjuht Jekaterina Rozenštrauch.

Seni on Kreditex Ühisraha rõõmustanud investoreid, pakkudes võimalust investeerida väikelaenudesse. Seda suisa 80% tagasiostugarantiiga. Paindlik teenus, madal minimaalse investeeringu summa (alates 10€) ning mugavalt hallatav portaal on vaid murdosa põhjustest, miks nii mõnigi investor on just Kreditex Ühisraha portaali valinud oma tulu suurendamise väljundiks.

Kreditex Ühisraha portaalis väikelaenudesse investeerides, saab investor teenida aastas kuni 15% intressi ning omada passiivset tulu ilma arvuti tagant lahkumata. Lisaks tagasiostugarantiile pakub turvatunnet ka tõik, et probleemsete investeeringutega tegeleb portaal ise.

Kui puudub huvi igapäevaselt portfellil kätt pulsil hoida ning investeeringuid ükshaaval valida, saab kasutada ka automaatpakkuja teenust.

Täna on Kreditex Ühisraha portaalis võimalik investeerida ka ehituslaenudesse. Investeeringud on tagatud hüpoteekidega ning kuna tegemist on arendusprojektidega, kus tahes-tahtmata riskid suuremad, saab portaal pakkuda ka korralikku tootlust kuni 12% aastas.

Nippe ehituslaenudesse investeerimiseks

Investeerimisega algust tehes ei ole tarvis eelnevaid teadmisi või oskusi. Piisab vaid minimaalselt 100€ suurusest summast, huvist ning julgest pealehakkamisest.

Kogu protsess on investori jaoks tehtud võimalikult lihtsaks ja mugavaks. Enne kaalutletud investeerimisotsuse tegemist saab portaalis põhjalikult tutvuda mitmekülgse taustainfoga. Saadaval on detailid investeeringu kestvuse, aastase intressi, graafiku tüübi, reitingu jms kohta. Olulist rolli otsuse tegemisel mängib kindlasti ka hindamisakt, projekti kirjeldus ning taustainfo nii portfoolio arendaja kui ka ehitaja kohta.

Selleks, et investeerimisega algust teha, tuleb Kreditex Ühisraha portaalis registreerida end investoriks. Selle tulemusena luuakse liitujale virtuaalkonto, mille kaudu käibki kogu investeerimine. Virtuaalkontole kannab portaalipidaja ka intresside peale teenitud tulu, mille investor saab endale portaalist soovi korral välja kanda.

Investeeringute arv portaalis ei ole piiratud. Olgu öeldud, et riskide hajutamiseks on soovitatav jagada oma investeeringud erinevate projektide vahel. Tugev portfell sisaldab vähemalt 200 investeeringut.

Peamised investori eelised Kreditex Ühisraha Portaalis • Investeeri arvuti tagant lahkumata • Teeni investeerimiselt intressi kuni 15% aastas • Investeeringud on kaitstud Kreditex Ühisraha Reservfondiga 80% ulatuses, või kinnisvara hüpoteegiga • Investeerida Väikelaenudesse saab alates 10 € ning Ehituslaenudesse alates 100 €

Lisainfo: tel. 6 580 580 / info@uhisraha.ee / www.kreditex.ee

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Enne lepingu sõlmimist tutvuge finantsteenuse tingimustega ning vajadusel konsulteerige spetsialistidega.