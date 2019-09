Napal – vägevate juurtega Eesti katlamajaekspert

Napal ASi 26 aasta jooksul loodud ja renoveeritud katlamajade koguvõimsus on üle 3000 MW. Ettevõte on auru-, termaalõli- ja keskküttekatlamajade rajamise ekspert, kes käivitanud ligi 300 katlamaja võimsusvahemikus 1...100 MW.

Klientidel on võimalik valida enamiku Eestis kasutusel olevate kütuste vahel, nagu maagaas, põlevkiviõli, LPG, LNG, biokütus, poolkoksgaas, generaatorgaas, loomsed rasvad jne. Koostöös maailma tuntud põletivalmistajatega Weisshaupt, Petro, Hamworthy on leitud lahendused kõikide võimalike kütuste kasutamiseks.

dav

2019. aasta olulisemad objektid on 2×35 MW gaasikatelde paigaldus ning biokütusel 11 t/h aurukatlamaja koos kõrvalasuva vineeritehase soojusvarustuse loomine projekteerimisest kuni käivitamiseni.

Napal Service pakub hea kvaliteediga ööpäev läbi toimivat operatiivset soojustehniliste ja küttegaasiseadmete ning jahutusseadmete hooldus- ja remonditeenust. Hooldemeeskonnas on 14 inimest, kes on saanud erialase väljaõppe ning omavad vajalikke oskusi ja tunnistusi tööde teostamiseks. OÜ Napal Service portfoolio koosneb katlamajadest, mis kasutavad erinevaid kütuseid (maagaas, LNG, kerge kütteõli, põlevkiviõli, pellet, puiduhake) ning soojuskandjaid (vesi, aur, termaalõli). Napal Service’i tegevus on sertifitseeritud vastavalt ISO 9001:2015 standardile.

Napal Automaatika omab laialdasi kogemusi tööstuspaigaldiste elektrifitseerimisel ja automatiseerimisel, alustades objekti projekteerimisest ning lõpetades selle automaatikasüsteemide programmeerimise (PLC),visualiseerimise (SCADA), kaughalduse ning käivitamise ja häälestusega. Sinna hulka kuuluvad kõik muud tööd, mis jäävad alguse ja lõpu vahele (kilpide koostamine, kaabliredelite montaaž jne). Napal alustas 24 aastat tagasi koostööd Soome sagedusmuundurite tootjaga Vacon ning müüb, hooldab ja remondib nende sagedusmuundureid ning pakub tehnilist tuge. Baltikumi edasimüüjate jaoks loodi 2011. aastal Vaconi sagedusmuundurite ladu ja e-pood www.vacondrive.ee. Danfoss liitis Vaconi sagedusmuundurid 2016. aastal oma tooteportfelli. Napal on Danfoss Drives VACON Volitatud Partner.

Mis on mis NAPAL ON VÄÄRIKAS 26-AASTASE AJALOOGA ETTEVÕTETE GRUPP, MILLE TEGEVUS ON KOONDATUD NELJA TEGEVUSVALDKONDA. Tööstuslike katlamajade rajamine (Napal AS, asutatud 1993) Katlamajade kvaliteetsed hooldusteenused 24 h ööpäevas (Napal Service, asutatud 2009) Elektri ja automaatika täislahendused (Napal Automaatika, asutatud 2016) VACON sagedusmuundurite müük ja hooldus

Vaata ka napal.ee