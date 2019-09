Mehed, kes töötavad maa ja taeva vahel

„Kliendid vahel küsivad Skyproffi tehnikutelt: “Mis on kõige kõrgem mägi, kus sa käinud oled?”. Nad arvavad ekslikult, et me oleme alpinistid või kaljuronijad. Ennekõike oleme eksperdid: värvijad, krohvijad, keevitajad, elektrikud, pottsepad ja ehitusinsenerid,“ rääkis ettevõtte tegevjuht Mihkel Nurm.

Skyproff tegevjuhi Mihkel Nurme sõnul on juba ettevõtte nimeski ühendatud omavahel kaks mõistet, mis neid hästi iseloomustab: spetsialistid ja kõrgustes töötamine. „Meie eripäraks on köisligipääsu meetodi kasutamine, mis võimaldab teha töid kõrgustes ja keerulistes kohtades. See on turvaline alternatiiv juhtudel, kui tõstuki ja tellinguga ligipääs on piiratud või kulukas, näiteks tööstuslike korstnate remondi puhul,“ selgitas ta.

Ettevõtte teenuste hulka kuuluvad hoonete fassaadide või katuste puhastus, remont ja värvimistööd. Paigaldatakse kõrgustesse valgustahvleid, redeleid ja käiguteid. Vajadusel eemaldatakse katustelt või fassaadidelt ebavajalikke seadmeid. „Lisaks oleme tellija jaoks silmad seal, kuhu tavainimese nägemine ei ulatu ehk teeme inspektsioone ja vaatlusi, koostades probleemsetest kohtadest raporti koos piltide ja videotega,“ loetles Nurm tegevusi.

4 fotot Türi kiriku katuse värvimine

Pädev nõustamine

Pea alati enne tellimuse vastu võtmist nõustab Skyproff oma kliente parima lahenduse leidmiseks. „Alustasime oma tegevust 2010. aastal ja kümne aastaga oleme kogunud palju õppetunde, mida klientidega jagada. Tavaliselt ei tulda meie juurde valmis projektiga, vaid sümptomi või visiooni kirjeldusega ja palutakse meilt lahendust. Samas, ühele probleemile võib olla mitu lahendust, mille maksumus ja kestvus on erinevad. Toon võrdluse automaailmast: kui klient tahab Porchet, aga raha on Datsuni jaoks, siis me selgitame, kuidas ta saaks vahepealse variandi, näiteks Volkswageni, ning pikas perspektiivis hoiaks isegi raha kokku,“ rääkis Nurm ja kinnitas, et nende jaoks on läbipaistvus kõige tähtsam. „Kui saame aru, et klient saaks mujalt parema lahenduse, siis nii me ka ütleme või suuname kliendi oma koostööpartnerite poole.“

Kliendile ollakse toeks nii lahenduse leidmisel kui selle teostamisel. “Näiteks, kui kliendi fassaadilt kukub tükke, siis tuleme kohale, teeme pilte ja püüame tuvastada probleemi põhjuse. Seejärel vormistame põhjaliku raporti, mille alusel saab klient küsida hinnapakkumist nii meie kui teiste firmade käest. Pakume välja variandid parandustöödeks ning soovi korral teostame need. Pisiparandused sooritame tavaliselt juba inspektsiooni käigus,“ rääkis Nurm. „Üha rohkem pöördutakse meie poole, et saada eksperthinnangut katuste, korstnate ning fassaadide seisukorra kohta. Ega inimesed ei tea, mis nende katusel toimub, ja vahel on olukord lausa kriitiline. Kui mõnest praost läheb vesi sisse, siis paari aastaga võib see kivi täiesti pudedaks teha, soojustuse rikkuda või puidu läbipehkinuks muuta. See võib lõppeda kogu katuse vahetusega või fassaadi täieliku renoveerimisega.“

2 fotot Fassaadi värvimistööd

Kogemus maksab

Keeruliste probleemidega Skyproffi poole just pöördutaksegi, sest kliendid juba teavad, et nad suudavad pakkuda usaldusväärseid tulemusi. „Hetkel on käsil Kadaka korstna renoveerimine Utilitas AS-ile, kus oleme saanud mängu panna kõik oma oskused: ultrakõrge survepesu (1000 baari), betooni remont, keevitamine, värvimine ning redelite ja käiguteede paigaldamine. Korstna vahetus ümbruses on tundlikud seadmed ja aktiivne ehitus ehk kriitilise tähtsusega on tagada nende ohutus. Lisaks ei soovinud Utilitas, et me ümberkaudseid elanikke müraga häiriks, ning tagatipuks on korsten terve aja töös. Väljakutseid jätkub ja me oleme suutnud need kõik seljatada,“ andis Nurm ülevaate viimase aja keerukamast projektist.

Tema sõnul on tehtud töödest kõige väljakutsuvam olnud Iru elektrijaama katla ja mahutite puhastus. Sealne kuumus, tolm ja mürgine keskkond teevad töötamise ülikeeruliseks ja kurnavaks. Tänu spetsiaalsele Confined Space väljaõppele suutsid nad riske niivõrd maandada, et töö üldse võimalikuks osutus. „Me oleme üks väheseid firmasid, kes suudab lühikese ajaga kuni 15 väljaõppega inimest mobiliseerida, et avariiolukordi lahendada. Selleks peame end pidevalt treenima ja vormis hoidma,“ selgitas Nurm.

Plakati paigaldamine

Ohutus eelkõige

Klient, kes soovib teenust tellida, peaks eelnevalt omama head ülevaadet probleemist (joonised, pildid ja videod), see võimaldab teha täpsema hinnapakkumise. Teiseks ei tohi unustada tõsiasja, et köisligipääsuks on vaja kõrgemat punkti, kuhu köied kinnitada, et sealt tööpositsioonini laskuda. Kolmandaks, iga projekt vajab ettevalmistusi ja oluline osa tööajast kulub ohutuse tagamisele. „Ohutusnõudeid eirates on võimalik soodsamat hinda pakkuda, aga me ei arva, et elatise teenimiseks peaksid inimesed oma tervist ohtu seadma,“ kinnitas Nurm. „Kliendid vahel küsivad Skyproffi tehnikutelt: “Mis on kõige kõrgem mägi, kus sa käinud oled?”. Nad arvavad ekslikult, et me oleme alpinistid või kaljuronijad. Ennekõike oleme eksperdid: värvijad, krohvijad, keevitajad, elektrikud, pottsepad ja ehitusinsenerid. Sellele juurde on saadud põhjalik köisligipääsu ja turvaliste töömeetodite väljaõpe - selleks, et oma oskusi ka köie pealt rippudes rakendada.“

„Skyproffi missioon on muuta kõrgtööd turvalisemaks. Hea meel on näha, kuidas tööohutusspetsialistide ja objektijuhtide seas on populaarseks saanud meie tasuta infotund, kus räägime kõrgustes töötamise riskidest ning nende maandamisest,“ ütles Nurm lõpetuseks.

2 fotot

Aulis Meitus , AS Utilitas Tallinn juhatuse liige Teeme koostööd tipp-professionaalidega. Utilitas renoveerib hetkel ühte Tallinna kõrgemat ehitist, kaugkütte korstent Mustamäel. Tööde käigus rekonstrueeritakse täielikult 1968. aastal rajatud 120 m kõrguse raudbetoonkorstna välispind, taastatakse armatuur ja kaitsekihid ning korsten saab uue värvkatte. Tööstusalpinism on väga spetsiifiline valdkond ja häid tegijaid on selles valdkonnas vähe. Tööde teostamine sellistes kõrgustes nõuab suuri kogemusi ning tipp-professionaalsust. Valisime partneriks Skyproffi ja pole seni kahetsenud.

Hea teada ● Turvaline alternatiiv tõstukitele ja tellingutele. ● Piisavalt suur, et tagada tarnekindlus. ● Piisavalt väike, et olla paindlik. ● Sertifitseeritud ja kogenud meeskond. ● Tegevus on kindlustatud. ● Suurim valik praktilisi kõrgtööde koolitusi. ● Tasuta kõrgtööde infotunnid.

Lähemalt saab lugeda Skyproff teenuste kohta siit, teostatud töid saab vaadata siit.