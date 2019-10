Äririskide maandamine läbi faktooringu ja arvete ostu

Välisriikides tegutsedes tuleb tunda oma klienti ja turgu, sest vastasel juhul hakkavad probleemid kuhjuma, rääkis Svea Finance'i tegevjuht ja juhatuse liige Eric Puulmann Äripäeva raadio sisuturundussaates.

Viimased aastad on Puulmanni sõnul ettevõtlust soosinud ja majandus on kasvanud pea kõikjal Euroopas. “Samas on viimasel ajal siiski märgata murepilvi. Järjest enam räägitakse võimalikust majanduslangusest kogu Euroopa tasandil. Juba on näha sellist tugevat aeglustumist just töötlevas tööstuses üle Euroopa,” rääkis Puulmann.

Svea Finance'i tegevjuht ja juhatuse liige Eric Puulmann Foto: Andras Kralla / Äripaev

Puulmanni sõnul tuleb välisturul tegutsedes kindlasti tunda sealset kultuuri, tausta ja seadusandlikku ruumi. Vastasel juhul on seal tegustemine keeruline. “Probleemid kuhjuvad kui nende lahendamisega aktiivselt ei tegeleta. See võib viia näiteks ettevõtte maksejõuetuks muutumiseni,” märkis 24 riigis tegutseva finantsettevõtte Eesti haru juht.

Miks aga meie ettevõtjad satuvad välisturgudel keerulistesse olukordadesse? “Ma arvan, et probleemid tekivad siis, kui on puudulik ettevalmistus kas oma kliendi või sihtriigi õigusliku tausta tundmises. Mis omakorda tähendab seda, et kui juriidilist teadmist turu kohta ei ole, siis ka sõlmitavad lepingud on nõrgad,” selgitas Puulmann.

Eesti ettevõtja on kindlasti aktiivne ja tahab kasutada ära kõik võimalused äri tegemiseks, kuid tihtipeale minnakse välisturule eeldusega, et seal kehtivad samad normid, rääkis juht. Tegelikult on aga tema kinnitusel turgudel olulised erinevused, mille tundmine tuleb kasuks eduka tulemuse saavutamisel.

Tunne oma klienti

Ettevõtte jaoks on oluline ka oma klientide tundmine. “Meie Sveas oskame hinnata firmade maksekäitumist ja -võimet ning oskame oma klientidele öelda, kas ühe või teise ostja puhul peaks eelistama ettmaksu või võib rakendada ka näiteks maksetähtajaga müüki,” rääkis Puulmann.

“Svea Finance on tegutsenud üle 35 aasta ja kogu selle aja jooksul tekkinud info on olemas. See on ka meie seisukoha kujundamise aluseks,” märkis Puulmann.

Puulmanni sõnul tekib ettevõtetel likviidsusprobleem sageli siis, kui raha on ostjate tasumata arvete all kinni. “Seega tuleks hinnata, millisele kliendile võimaldada maksetähtajaga müüki, millise kliendi puhul küsida ettemakse,” märkis juht. Teine probleem on tähtaja ületanud arved. Nende üle peetakse arvestust, kuid nende sissenõudmisel ollakse paindlikud. “Oluline on see, et sellega tuleb kindlasti tegeleda,” rääkis Puulmann.

Likviidsusprobleemidele saab abi

Lisaks saab Puulmanni sõnul tegeleda ka arvetega, mille tähtaeg pole veel saabunud. “Ka maksetähtajaga arveid on võimalik pöörata kiiresti rahaks. On olemas ettevõtteid, mis ostavad arved ära ja maksavad müüjale kohe arve eest raha välja,” märkis ta.

Siinkohal tulebki ettevõtetele appi Svea Finance, mille põhiline äritegevus on Puulmanni kinnitusel suunatud ettevõtete käibekapitali või likviidsuse kasvatamisele ehk nendega seotud toodetele. Lisaks aitab Svea ettevõtetel kasvatada ka müüki paindlike makselahenduste abil nagu faktooring ja arvete ostmine.

Svea kuulub rahvusvahelisse finantskontserni, mille 1981. aastal asutatud emaettevõte asub Rootsis. Kontsernis töötab üle 2000 inimene.

Kuula raadiosaadet Svea Finance tegevjuhi Eric Puulmanniga siit