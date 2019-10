Moodsad lofti tüüpi ridaelamud Tallinna lähistel

Vaikne kodukoht looduse rüpes, kaunilt lookleva jõe ja lummavate parkmetsade vahetus läheduses. Sellist idülli pakub kaunis ja kiirelt arenev Lagedi ja seda kõike vaid minutite kaugusel pealinna kärast. Juba tuleval suvel valmivad seal täiesti uued loftistiilis, kõikide mugavuste ning peaaegu olematute ülalpidamiskuludega paarismajad ja ridaelamud.

Maaelu idüll pealinna külje all

Everaus Kinnisvara loodavad Lagedi Kodud asuvad vaid 15minutise autosõidu kaugusel Tallinna kesklinnast, Ülemiste jaama sõidab rong aga ainult 8 minutit. Lagedi rongipeatus on vaid paariminutise jalutuskäigu läheduses uutest kodudest. Nii on tagatud kiire ja mugav ühendus keskusega, ometi paikneb elukoht linnakärast kodurahu nautimiseks piisavalt eemal. Kuigi Lagedi asub linna külje all, on see tõeliselt mõnus maalähedane paik. Vaid mõneminutise jalutuskäigu kaugusel üle Lagedi rippsilla asub lummava liivarannaga Pirita jõe säng ning kodud on ümbritsetud ilusa parkmetsadega.

Kodu lähedal on kool ja uus lasteaed

Kel oluline, et lapsed kodu lähedal koolis ja lasteaias käia saaksid, saavad seda endale lubada. Lagedil avati hiljuti uus lasteaed ning koolihoone sai ümberehitustööde järel ruumi juurde. See tähendab, et uusi elanikke, ka kõige väiksemaid, ootab kodu Lagedil pikisilmi. Koolini ja lasteaiani viib turvaline kergliiklustee, mida mööda jalutades oled kohal kümne minutiga.

Loodusrajad või ratsaspordikool – igaühele leidub midagi

Vähem oluline pole, et sportimisvõimalusi oleks kodukandis erinevaid. Tervisespordi harrastajatele on loodud kaunid loodusrajad ning kogu piirkond on varustatud ka kergliiklusradadega. Lastega peredel on samuti õues palju arendavat tegevust, sest pere pisematele on loodud põnev mänguväljak. Lagedil asub ka üks Eesti parimaid ratsaspordikoole.

Madalad ülalpidamiskulud

Everaus Kinnisvara on ka varem loonud sarnase tehnoloogilise lahendusega arendusi. Kasutusel on maaküte, soojustagastusega ventilatsioon, Bauroc Ecotermi plokk, Thermia soojuspump jne, mis kõik koostöös tagavadki väga madalad kulud. Väikesed küttearved on kindlasti väga oluline eelis paljude teiste ees, arvestades, et kodud on ruumikad ja kõrgete lagedega. Aasta keskmine küttekulu on arvestuslikult 50–70 eurot kuus.

Hubased loftistiilis kodud

Raadius Arhitektide projekteeritud loftistiilis ridaelamud ja paarismajad on kõrgete lagedega ja avaralt ruumikad, millel laed elutubades isegi kuni 5 meetri kõrgused. Boksi suurus on ridaelamul 90 ruutmeetrit ja paarismajal 130 m2, millele lisandub auto varjualuse ja terrassi pind.

Kvaliteetne siseviimistlus

Eluruumide põrandaid katab naturaalne tamme spoonparkett, pesuruumides on kasutatud kvaliteetset Grohe ja Hansgrohe sanitaartehnikat, mille juures kirsina tordil Balteco vann.

Sel sügisel valmivad arenduse kommunikatsioonid ja antakse vallale üle rajatavad teed. Seniks on ridaelamute ja paarismajade ostjatel võimalik sõlmida broneerimisleping. Lagedi Kodu arenduse esimesed majad valmivad 2020. aasta suvel.

Lähemalt arendajast, Everaus Kinnisvarast

Everaus Kinnisvara keskendub terviklike elukeskkondade ja läbimõeldud ärikinnisvara rajamisele. Parima kvaliteedi tagamiseks haldavad nad arenduste kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine ja müük. Arenduste ehitamisel on Everaus Kinnisvara ühtlasi peatöövõtjaks, mis garanteerib parima kvaliteedi ja personaalse lähenemise. See tagab koduostjale mugavuse ja paindlikkuse ning ärikinnisvara läbimõeldud ja personaalsed lahendused.

Ettevõtte omanikel ja juhtidel on üle kümneaastane kinnisvara arenduste rajamise kogemus. Kõik nende kinnisvaraprojektid on koondatud ühise nime alla EVERAUS.

Tutvu ka Everaus Kinnisvara varasemate arendustega kodulehel everaus.ee