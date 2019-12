Ühistud kipuvad raamatupidamise eest liiga palju maksma

Korteriühistustele raamatupidamisteenuse pakkumist peetakse üldiselt odavaks tööks, mille hind kipub aga olema aasta kokkuvõttes suhteliselt krõbe. Mõelge ise, mis summa makstakse maja peale raamatupidajale, kui iga korter tasub kuus teenuse eest 2-10 eurot? Ehk on aeg turul ringi vaadata ja tutvuda Ellrex OÜ lahendusega korteriühistutele, mille raamatupidamisteenuse hind võib langeda kuni 1,5 eurot korteri kohta?

Raamatupidamistarkvarades puudub reeglina lahendus korteriühistutele arvete koostamisel ning seega on raamatupidajad pidanud väga palju tööd käsitsi tegema. Nii on paljudel ühistutel palgal täiskohaga raamatupidajaid, kellel ülalpidamise eest makstakse päris suuri summasid. Kastutades aga uue Ellrexi lahendust, saavad ühistud arvetelt säästa ning raamatupidajad või haldusfirmad kiiremini ja lihtsamalt arveldada. Uus moodul on väga efektiivne töövahend, aidates automaatselt genereerida ühistu arvukaid arveid ja importides need otse oma tarkvarasse.

Ellrexi tarkvara on saadavad eesti, vene ja inglise keeles. Lahendus on kasutatav nii arvutis kui ka nutiseadmes

„Teeme kõik selleks, et raamatupidajatel oleks vähem tööd. Lahendus on liidestatud ka kaugloetavate mõõturitega, mis lihtsustab raamatupidajate elu oluliselt ning teeb ühistutega seonduva töö hõlpsaks,” selgitab uude mooduli autor, Ellrexi juht Kalle Aas. „Lisaks annab hea võimaluse teha kasutajakonto ja parooli ka korteriühistu elanikele, millega keskkonda sisenedes saab sisestada veenäidud ja tutvuda esitatud arvetega. Lahenduses saab määrata, kas kasutaja on omanik, elanik või tohib üürnikuna vaid näitusid näha.”

Raamatupidamisbüroo Arbalans OÜ raamatupidaja Heddi Erikson-Kiveste kiidab Ellrex OÜ korteriühistute lahendust väga. „Selle kasutuselevõtt on väga lihtne: ostuarvet sisestades saab võtta appi varem sisestatud ostuarve, mis annab võimaluse lihtsalt kopeerida varem sarnase arve sisestamise andmed ja kulukirjed. Kui ostuarved on sisestatud, saab raamatupidaja koostada korteriühistu liikmetele arved. Püsiread nagu hooldus, haldus, ja remonditasud tekivad korteriühistu arvete koostamisel, lisaks saab saata arvetele näiteks veenäidud veenäitude tabelist ning jagada korterite vahel üldvee summa. Ostuarvetelt saab jagada kulud korteriomanditele kas võrdselt või vastavalt eelnevale kokkuleppele. Enne arvete Merit Aktivasse saatmist saab aruande üle vaadata, mis annab kindluse, et kõik kulud on vahendatud.”

Dokumendite süsteemne salvestamine on aina olulisem

„Kui müügiarved on valmis, saab arved saata Meritisse ja arhiveerida digiarhiivis. E-arvete saatmise võimalust kahjuks Ellrex tarkvaras veel ei ole, aga see pole ka probleem, kuna Merit Aktivas on see võimalik,” ütleb Erikson-Kiveste. „Kliendile dokumentide üle andmiseks saab terve aasta arhiveeritud dokumendid zip-failina alla laadida ja näiteks panna fail kliendi mälupulgale. Kasutades Ellrex tarkvara pikemaaegselt, säilitatakse dokumendid programmis nõuetekohaselt arhiveerimisperioodi lõpuni. Aga omades kasutajat, saab neile igal ajal probleemideta ligi ning soovi korral laadida arved oma seadmesse kas ükshaaval või kaustadena.”

Dokumentide süsteemne salvestamine annab tema sõnul lisaaega ja tõstab raamatupidaja efektiivset ajakasutust, kuna dokumentide salvestamine käib nupuvajutusega. „Dokumendid on sorteeritud ja süsteemselt salvestatud ning nende leidmine on kerge. Kuna Ellrex on veebitarkvara, oleneb kasutamine interneti olemasolust ja kiirusest, aga on igal pool ja seadmes võimalik kasutada. Ja alati on võimalik küsida nõu Ellrexi klienditoelt.”

Kalle Aas lisab, et dokumendihaldus ja arhiveerimine on väga vajalikud. „Läbi meie süsteemi on dokumentide esitamine maksuametile väga lihtne – saab anda nii maksuametnikule juurdepääsu kui ka laadida alla täpselt küsitud perioodi ostu- ja müügiarved.”

Ellrexi tarkvara on saadavad eesti, vene ja inglise keeles, lisaks on dokumendihaldustarkvaral olemas näiteks suutlikkus genereerida müügiarveid läbi Meriti raamatupidamistarkvara kliendile ka saksa keeles. Lahendus on kasutatav nii arvutis kui ka nutiseadmes.

