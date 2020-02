E-poe edu ei sõltu ainult toodete kvaliteedist

Juba ammu ei räägi keegi enam veebipoodide eelistest – kõigile on selge, et ilma ei saa. E-kaubandus võitleb armutult iga kliendi eest, pakkudes igaühele midagi.

Kogemus näitab, et ei piisa vaid kvaliteetsetest toodetest, ostukorvist ja maksevõimalusest – on rida muid tegureid, mis müüki kas suurendavad või pidurdavad. Kõige olulisemaks hea turundusstrateegia kõrval on veebilehe kujundus ja funktsionaalsus.

1. Hea otsing

Umbkaudu kolmandik kõigist veebipoe klientidest kasutavad soovitud toote leidmiseks otsingukasti. Nad kas juba teavad, mida osta plaanivad ja soovivad kiiresti õige esemeni jõuda, et enne ostu veel viimast korda hinda ja kvaliteeti kontrollida või on neil vaid ähmane nägemus sellest, mida nad otsivad ja loodavad, et otsingutulemus juhatab neile õige teeotsa kätte.

Selleks, et teie e-poe otsing annaks võimalikult häid tulemusi, mõelge alustuseks kogu e-poe tegemine hoolikalt läbi: milline on teie klient, millised on tema ootused ja vajadused ning kui lai on teie tootevalik. Muutke otsing näiteks filtreeritavaks – kaubamärgi, värvi, hinna ja muude tegurite järgi või kasutage nn nutikat otsingut, mis hakkab vastuseid pakkuma juba siis kui olete otsingusse sisestanud esimesed kolm tähte.

2. Visuaalsed tootelehed

Enne kui inimene suurt ja säravat „Osta“ nuppu vajutab, kõhkleb ta kaua - "Kas see toode on ikka täpselt see, mida ma soovin?", “Kas see on kvaliteetne?“. Ülevaatlik info on lehel justkui kõik olemas, aga kuna meie loomuses on enne ostmist toodet näha, käega katsuda ja järgi proovida, siis lihtsalt värvi ja suuruse valikust ning ühest kesisest pildist jääb tänapäevases e-poes väheks.

Konkurentsieelise annab teile see kui kasutate ära tänapäevaseid tehnoloogiaid nagu näiteks virtuaalset reaalsust, 3D-kujutist, liitreaalsust – ehk tooge kliendile läbi visualiseerimistehnoloogiate füüsilise kaupluse kogemus lähemale ja leevendage seeläbi tema kõhklusi enne ostmist.

3. Soovitused

Laske oma ostjatel toodetele arvustusi kirjutada, vastake nende küsimustele ja kommentaaridele. See tekitab usaldust teie ning teie toodete vastu ja aitab neil teha teadlikumaid ostuotsuseid. Teiste klientide kommentaarid mõjuvad kui erapooletud hinnanud ja on seetõttu usaldusväärsemad kui müüja ülepaisutatud ilusõnad. Lisage oma e-poe lehtedele ka sotsiaalmeedia nupud nagu Twitter, Instagram ja Pinterest. Nii saavad tarbijad jagada ja kommenteerida teie lehe sisu kiiremini.

Ka blogi pidamine suurendab teie usaldusväärsust, läbipaistvust ja lisab väärtust teie klientidele. Nii saate teavitada neid uutest toodetest ja eripakkumistest. Samuti anda nõu, tutvustada enda meeskonda ja kutsuda huvitavaid kaasautoreid blogisse kirjutama. Blogi teemadering ei ammendu kunagi, see on nagu lõputu kaev, kust oma e-poe lehele värsket sisu ammutada.

Soovitage ka ise klientidele tooteid, mis võiksid neile huvi pakkuda. Ristmüük aitab suurendada ostukorvide kogumahtu ja müüa rohkem tooteid. E-poe lehel saab toote alla lisada kas sarnaseid tooteid või näiteks saata kliendile hiljem sarnase tootevalikuga personaliseeritud e-maile.

4. Nupp "Lisa ostukorvi"

Nupp "ostukorvi lisamine" on kõige suurem kutse tegevusele (call to action) igal e-poe lehel. Tehke see nupp suureks ja asetage see lehe muudest segavatest elementidest eemale. See peab olema kergesti leitav, kasutatav ja miks mitte punast värvi. Erinevate uuringute kohaselt toimib punane kõige paremini, kuna tekitab tunde, et asjaga on kiire, osta tuleks kohe.

5. Lihtsustatud kassa

Enam kui pooled ostjad loobuvad ostukorvist enne kui tehing on lõpetatud, sest see võtab liialt kaua aega. Ostmine peab olema lihtne, kerge ja mugav. Ärge paluge kliendil ostu sooritamiseks sisse logida või uus konto luua ja ärge nõudke, et ta sisestaks tohutul hulgal infot enda kohta enne, kui ost sooritatud. Parim lahendus on luua väga lihtsa kujundusega üheleheline kassa ning võimalus ühe klikiga kassasse jõuda.

Pakkuge oma klientidele erinevaid makseviise, see muudab kasutajakogemuse kordades paremaks. Eestlane näiteks eelistab alati maksta pangaülekandega. Ärge keelake talle seda. Enamik veebipoode aktsepteerib Visa ja MasterCardi, aga kui teie kaupu ostetakse ka väljastpoolt Eestit, siis peaks kaaluma ka PayPali või American Expressiga tasumise võimalust.

6. Tagastamistingimused

Tagastamispoliitika alused peavad olema e-poe lehel kiiresti leitavad ja üheselt arusaadavad, sest enne ostu sooritamist külastab antud lehte iga teine potentsiaalne ostja. Palun ärge peitke seda infot, vaid tooge hoopis paremini esile ning lisage kindlasti olulised kontaktid, kuidas vajadusel kiiresti ühendust võtta. Kliendid tänavad teid!

7. Klienditeenindus

Kuigi kodulehe tegemine tundub tänapäeval imelihtne ja uusi e-poode tekib juurde nagu seeni pärast vihma, siis on paljude jaoks veebist ostmine ikka veel hirmutav. Müüjat pole näha, küsimusi esitada ei saa ja tagastusinfo on raskesti leitav. Kõik on liialt anonüümne. Lisage oma lehele mõni suhtlusäpp või chatbot ja klienditeenindaja ongi kohe ja kogu aeg olemas. Mure lahendatud.

Kindlasti võiks olla e-poel ka sisuleht „MEIE“. Seal saate tutvustada oma brändi: mida ja miks pakute, mis on teie eelised ja tugevused, kuidas eristute konkurentidest. Lehele saate lisada pilte ja videosid oma töötajatest ja klientide positiivset tagasisidet.

Ära ei tohiks unustada ka tehnilisi aspekte, mis peavad veatult töötama selleks, et tagada kliendile positiivne kasutajakogemus. Kõige tähtsamad on kiirus, mobiilsus ja turvalisus.

1. Kiirus

Enne kui inimene üldse midagi ostma saab hakata, peab ta teie lehele jõudma. Kui teie leht ei avane või selle laadimine võtab kauem aega kui 2-3 sekundit, siis ligi 50% külastajatest loobub üritamast ja suundub järgmise e-poe poole. Otsingumootorid nagu Google lükkavad teid aeglaste laadimisaegade tõttu armutult otsingutulemustes allapoole ja teie lehe külastatavus kukub veelgi.

2. Mobiilsus

Mobiilivaade esimesena! Kui soovite, et teie e-pood oleks kasumlik, tuleb see kindlasti optimeerida nii mobiiltelefonide kui ka tahvelarvutite jaoks. Nii võite olla kindel, et teie veebileht töötab hästi ja näeb hea välja, hoolimata sellest, millist seadet teie kliendid kasutavad.

3. Turvalisus

Võimalik andmevargus on veel üks põhjus, miks inimesed e-poest eemale hoiavad. Nad kardavad, et nende krediitkaardi andmed, isiklik teave ja muu tundlik info varastatakse, kui nad ostes oma andmed teie e-poe lehele sisestavad. Seetõttu kasutage alati omal lehel SSL sertifikaati ja hooldage oma kodulehte regulaarselt.

Kui soovite rohkem ideid, kuidas oma e-poodi ehitada, kujundada või uuendada nii, et see teeniks teie ettevõttele suuremat kasumit, siis võtke ühendust Web Systemsi meeskonnaga ja tulge tasuta konsultatsioonile!