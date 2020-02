Tavepro pakutavate teenuste hulk suureneb hooga

Metallitööstuses ja eelkõige ehitusterasesektoris tegutsev Tavepro kaasas mõne aja eest omanikeringi tugeva ja tuntud tegija Exmet OÜ, kellega koostöös lisanduvad teenuste hulka haaveldus, plasmalõikus, profiilitöötlus, automaatkeevitus, painutus ja laserlõikus.

Tavepro juht Taavi Vesiaid prognoosib, et 2021. aasta lõpuks moodustub suuri täiendusi ette võtnud Tavepro käibest 50% teraskonstruktsoonid ning 50% erinevad teenused eelkõige masinatööstussektorile.

Kuidas Tavepro alustas ja milliselt teie tegevus ajas muutunud on?

Tavepro on metallitööstussektoris, eelkõige ehitusterase sektoris olnud aktiivselt tegev alates 2013. aastast. Kuni 2017. aastani tegelesime ainult projektijuhtimisteenusega ja tootmistegevuse ostsime allhankest. 2017. aastal alustasime oma tootmisega 800ruutmeetrisel pinnal Suur- Sõjamäel, kuid sealne ruum jäi meile väikseks juba mõne kuuga. 2019. aasta alguses kolisime uuele, 2000ruutmeetrisele pinnale Jüri Tehnopargis. Vastavalt suurenenud tootmismahule on kasvanud ka käive aastatel 2017 – 2019 jõudsalt ehk protsentuaalselt 44%, 60% ja 92%.

Milliste projektide ja objektidega Tavepro tegelenud on ja millised tööd on käsil täna?

Lõppenud aastal teostasime üle viiekümne projekti kogukaaluga ligikaudu 3000 tonni. Meie suuremateks töödeks oli Aquaphori tootmishoone Sillamäel (tonnaaž 300), Smarteni logistikakeskuse teine ja kolmas etapp (300T), Utilitas Mustamäe CHP puisteladu (80T), Porto Franco erinevad etapid (100T), Tapa Sõjaväelinnaku universaalhallid (300T), Loovkivi pargi kolm etappi (450T), BLRT Marketexi tootmishooned (400T).

Meie konstruktsioonidel seisavad kümme erinevat COOPi, Konsumi, Selveri ja Maxima kaubanduskeskust nii Eestis kui Lätis.

Mis on teraskonstruktsioonide eelised teiste materjalide ees?

Teraskonstruktsioonide eeliseks teiste materjalide ees on tavaliselt hind, kuid kndlasti ka tarnekiirus ja hoone silde ning gabariitide piiramatud võimalused. Tavepro meeskond suudab 5000m2 tootmishoone konstruktsiooni toota ja püstitada nelja nädalaga. Betoon ja puit selle ajaga ei võistle.

Konstruktsioonide ühendamiseks on mitmeid mooduseid, näiteks keevitamine, poltidega liitmine või neetimine, kuid teraskonstruktsioonide kasutamisel ka murekohti: need võivad kõrgete temperatuuride korral kaotada oma tugevuse ja niisketes oludes korrodeeruda. Siinkohal tulevad appi pinnaviimistlusmeetodid nagu tuletõkkevärvimine ning galvaniseerimine ehk tsinkimine. Tavepro teraskonstruktsioonid on alati vastavalt kliendi spetsifikatsioonile ning kehtivatele standarditele viimistletud, et vältida ülalmainitud probleeme ja pakkuda kliendile pika elueaga lahendusi.

Milliseid teraskonstruktsioonide tootmise sertifikaati Tavepro omab?

Omame kandvate konstruktsioonide tootmiseks kohustuslikku tootmisohje sertifikaati EN 1090-2 (EXC-2 ja EXC-3) ISO3834-3, samuti ISO 9001 ja 14001. Meie kollektiivis on 2 IWE inseneri ehk rahvusvahelist keevitusinseneri ja üks IWS spetsialist. Kõik see väljendub meie toodangu kvaliteedis – vigadega toodangu osakaal on viidud miinimumini ja selle üle tunneme uhkust.

Pakute ka montaažitöid teie poolt tarnitud konstruktsioonidele. Tööstusehitiste puhul pakute kompleksset, võtmed kätte lahendust. Mis on sellise teenuse eelised ehk ehk millised võimalikud ohud jäävad kompleksset lahendust kasutades ära?

Montaažitööd on endiselt meie jaoks allhankest sisse ostetav teenus, 95% meie teraskonstruktsioonide toodangust paigaldab hea koostööpartner Rivest OÜ ning tegeleme paigaldustöödega ka Soomes ja Rootsis. Võtmed kätte lahendust ja peatöövõttu pakume ainult väga lihtsakoelistele tööstushoonetele.

Kui palju olete võõrsil tootnud? Kas vaatate tähelepanelikumalt välisturgudele või keskendute rohkem Eestis toimuvale?

Tootsime 2019. aastal umbes 15% toodangust ekspordiks ja kavatseme selles suunas väga tugevalt tööd teha, et see protsent 2020 aasta lõikes 30ni kasvatada. Eestis kavatseme enda positsiooni turul hoida.

Tavepro OÜ müügitulu oli 2018. aastal 3 679 572eurot. 2019. aasta käive oli 5 200 000 ning kasum 200 000. Kollektiivis on 2020. aasta veebruarikuus tööl 44 inimest, ehituskonstruktsioonide tootmisvõimekus on 400 tonni kuus ja teenustööde võimekus sõltub väga palju konkreetsete tööde iseloomust, kuid jääb vahemikku 200 – 300 tonni kuus